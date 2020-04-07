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以市场导向推动科技成果转化（人民时评）

喻思南

2020年04月07日08:42  来源：人民网－人民日报
 

　　科技成果转化改革步入深水区，未来的关键在于充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，疏通技术和市场协同创新网络中的现实堵点

　　

　　科技部发布的全国技术市场交易快报显示，2019年我国技术合同成交额首次超过2万亿元。这一令人瞩目的成绩单，既反映了市场对技术的强烈需求，也显示出我国科技成果转化蕴藏的巨大潜能。

　　当前，国家把科技创新放在创新驱动发展的核心位置，大量激励成果转化、创新创业的改革举措密集出台，激发了全社会的创新活力。放眼全球，新一轮科技革命和产业变革正加速演进，技术成果直接转化为生产力和经济效益的周期缩短。从国内看，我国产业升级需求迫切，对技术创新成果应用的需求同样变得迫切起来。国际科技发展的态势和我国经济社会发展的现实背景，为促进科技成果转化、创造更好的技术市场生态环境，提供了重大机遇。

　　连年攀升的技术市场交易额十分喜人，但也应看到，我国科技与经济联系不够紧密的深层次问题仍有待进一步破解。随着科技成果“三权”的下放，以及股权激励、作价入股等措施实施，科技成果“有没有权转”“有没有意愿转”已经不再是拦路虎。“有没有成果转”以及“是否转得顺”，成为新的改革课题。科技成果转化改革步入深水区，未来的关键在于充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，疏通技术和市场协同创新网络中的现实堵点。

　　促进形成科技成果转化良性循环，必须让市场在创新资源配置中起决定性作用。无论是围绕某一核心技术成果开发产品，还是将技术用于改进、提升产品或服务的特定性能，都不是单一的技术问题，而是一个涉及需求、定价、开发、设计、推广等多要素的复杂系统。这不是简单地对接洽谈就能实现的，而必须立足市场这个主场域，发挥市场对技术研发方向、路线选择、要素价格、各类创新要素配置的导向作用。唯有通过市场的手段，让技术得以作为一种市场要素自由流通，才能降低交易成本，让技术创新端和产品供给端紧密配合，对产业发展形成有力支撑。

　　在科技成果转化的链条上，每个节点、每个主体都不可或缺，企业、高校、科研院所等创新主体都应发挥好各自职责。一头是科研探索，一头是产业需求，二者有天然的差异。发挥市场在科技成果生态链条上的驱动作用，有助于建立以市场需求为导向的成果产出机制，引导高校、科研院所面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求展开科技攻关。在鼓励自由探索的同时，科研立项应强化成果转化意识，从源头提高创新资源的利用效率，避免出现大量重复、低质量、缺乏转化价值的成果。

　　以市场导向疏通科技成果转化链条，还需处理好政府和市场的关系，厘清两者的职责边界。建立以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系，有赖于用好改革这个科技创新引擎的“点火器”，完善政策支持、要素投入、激励保障、服务监管等长效机制，构建起、维护好支撑推动科技成果转化的生态环境。总体上来讲，相关管理部门应该有所为、有所不为，切实加强引导、当好裁判、做好服务。

　　习近平总书记指出，“中国要强盛、要复兴，就一定要大力发展科学技术，努力成为世界主要科学中心和创新高地。”唯有一个高效的科技成果转化生态，方可提供高质量科技供给，打通从科技强到产业强、经济强、国家强的通道，支撑现代化经济体系建设。把更多科技成果应用在经济社会发展主战场，充分涌流的创新力量必能助推中国号巨轮驶向光辉未来。


　　《 人民日报 》（ 2020年04月07日 09 版）
(责编：栗翘楚、杨曦)
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