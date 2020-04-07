原标题：“这时候，最需要抱团取暖！”——重庆1800多家个体商户减租记

新华社重庆4月7日电 题：“这时候，最需要抱团取暖！”——重庆1800多家个体商户减租记

新华社记者陈国洲

复工开业将近一个月时，重庆马家岩片区5家建材市场里1800多家个体商户陆续收到了一份暖心礼包：在当地政府牵线搭桥协调下，经过反复协商，5家市场及1000多户小业主免去所有商户1-3个月不等的租金和物业费！张贴在各个商场大厅里的通知上有一句话格外暖心：“这时候，最需要抱团取暖！”

重庆马家岩片区建材市场是重庆主要的建材市场集聚区之一。重庆沙坪坝区覃家岗街道办事处主任高丽娇说，片区大川、升伟、光能、临江、管材5家建材市场营业面积达35万平方米，个体经营户多达1800多家。

然而，疫情把原本热闹的市场“冰冻”起来。

李波在大川建材市场里租赁了一间100多平方米的店面经营浴霸和洁具生意。今年1月下旬商场过年休市，原计划2月3日开市营业。但疫情让开业时间一再延迟。“一个月租金1万多元，再加上库房、人工，没有一点进项，眼看着坐吃山空！”李波说。

疫情趋于平稳，3月9日后，马家岩5家建材市场陆续开业。但受疫情影响，市场里顾客寥寥无几。整个3月份，李波的营业额同比下降50%以上。

房租是商户费用的大头，大家都希望能得到减免。可是，遭遇疫情影响的并不止租户，市场和小业主们也正面临各种难题，减免房租并不容易。

升伟建材家具广场负责人黄玉梅说，升伟建材家具广场母公司涉及地产、投资等多个领域，受疫情冲击很大，且还有银行贷款利息继续偿还，企业压力也很大。

了解到各方面临的困难后，沙坪坝区政府相关领导带队调研市场复工复产情况，听取各方意见，协调相关部门解决大家面临的实际困难，组织市场和商户协商减免租金。

减租协调会上意见分歧不小，有要求减免一个月的，有要求减免3个月的，还有人提出暂不交租金，待疫情结束生意恢复后再交。感受到巨大压力的市场方则依据租赁合同，不愿妥协。

“唇亡齿寒！要是商户都倒闭了，还向谁去收租金？要是市场经营不下去了，商户们还怎么做生意？”协商陷入胶着后，高丽娇的一席话让各方都安静下来。

紧接着，沙坪坝区法院法官秦伟结合重庆市高级人民法院出台的关于审理疫情民事案件若干问题的解答，向大家详细解释了合同法中有关不可抗力的内容：受疫情影响要求适度减免租金有一定法律依据，但如何减免需要双方协商。

“现在是最困难的时候，我们应该抱团取暖才能一起过冬！”高丽娇详细介绍了政府有关减税降费、新增优惠利率贷款等一系列应对疫情扶持中小微企业和个体工商户的举措，听到贷款利息可以展期、三险一金可以缓缴、免缴等“干货”，大家心里踏实了许多。

“其实大家都是理性的生意人，都明白唇亡齿寒的道理，但要在协商中达成共识，还需要细致沟通。”覃家岗街道政法书记秦湛毅说，会后，街道干部们反复帮助市场和商户协商，抱团取暖逐渐成为共识。

相比于其他4家自持物业的市场，大川建材市场90%的商铺物业已经出售给了1100户小业主，协商减免租金的难度更大。大川建材市场总经理李雪琴说，一些业主的主要经济来源就是门面租金，要减免租金难度可想而知。

为了尽可能获得全体业主的同意，在街道干部帮助下，大川建材市场通过短信等方式向业主发放了“减免租金倡议书”。第一轮意见征集结果显示，只有10%的业主明确回复同意减免租金，绝大多数业主持观望态度。此后两个星期，市场工作人员又以书面形式向全体业主寄达了倡议书，并通过电话、短信着重从法律角度和共存共生角度解释了抱团取暖的重要性。这一次，绝大多数业主明确表态同意减免一个月租金，一些业主甚至同意减免半年租金。

李雪琴说，这么多业主在这么短时间就达成与商户共克时艰的共识，让她看到了普通群众中蕴藏的团结力量。

3月25日，马家岩5家建材市场陆续公布了减免租金具体政策。高丽娇说，5家市场和商户们的具体情况各有差异，所以具体的减免政策从1-3个月不等。

“已经很满意了，都是私人产业，都受了灾，能想着抱团取暖不容易！”李波最终获免一个月租金，他说这让自己能够缓上一口气，更重要的是感受到了政府、市场和商户们共渡难关的决心和能力。

(责编：冯粒、曹昆)