IMF官员：疫情造成经济衰退 中国复苏令人鼓舞

中新社华盛顿4月7日电 (记者 沙晗汀)国际货币基金组织(IMF)6日发表文章称，新冠肺炎疫情导致全球经济衰退，但当前中国经济出现的复苏“令人鼓舞”。
文章称，新冠肺炎疫情已经使世界经济陷入衰退，严重程度高于全球经济危机。随着确诊病例数的大幅增加以及各国政府采取措施控制疫情扩散，所有国家经济受到的破坏越来越大。
目前，意大利、西班牙和法国等欧洲国家疫情正处于严重阶段。美国的确诊病例也在迅速增加。
以美国为例，疫情正以前所未有的速度和严重程度冲击美国经济。在三月的最后两周内，美国有近1000万人申请失业救济。申请失业救济人数如此急剧增长是前所未有的，甚至在2009年金融危机最严重的时候也未曾出现。
根据当前数据显示，对于许多新兴市场和发展中经济体而言，疫情才刚刚开始。许多国家的采购经理人指数(PMI)今年初变动很小，但最近显示制造业产出急剧减缓，反映了对外部需求下降以及国内需求下降预期增强。
而中国作为第一个遭受疫情全面冲击的国家，目前经济已有复苏趋势。虽然“程度有限，但令人鼓舞”。中国的PMI在今年初大幅下降之后，目前有所改善。中国的经验表明，防控措施可以成功地控制疫情并为经济活动的恢复奠定基础。
该文章由IMF经济顾问兼研究部主任吉塔·戈皮纳斯(Gita Gopinath)、IMF研究部负责《世界经济展望》的副主任约翰·布鲁道恩(John Bluedorn)、IMF研究部世界经济研究处副处长达米亚诺·桑德里(Damiano Sandri)联合撰写。
据美国约翰斯·霍普金斯大学实时统计数据显示，目前全球已有超过134万人感染新冠肺炎，死亡超过7万人。(完)
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