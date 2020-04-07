海澜之家：从IP联名到直播卖货

4月1日，48岁的罗永浩开启了首次直播卖货。晚8点-11点，累计观看人数超4800万，支付交易总额超1.1亿。

招商证券根据调研数据预测，2019年直播电商总GMV（成交总额）约超3000亿，未来有望达到万亿体量。而瞄准万亿体量的不止有职业创业选手罗永浩，还有“十亿直男的衣柜”海澜之家，海澜之家也进行了一场别开生面的直播。

4月3日，海澜之家的直播间里格外忙碌，灯光、化妆、道具，选品、沟通、预播。性感女神柳岩和王牌段子手杨迪正在紧张的准备着这次直播：海澜之家5大IP系列云发布。20:00直播开始后，拥有主持经验的柳岩游刃有余疯狂宠粉，段子手杨迪接连抛梗笑点不断，直播间人气一路飙升。

正当直播进入最高人气时段，海澜集团总裁周立宸作为神秘嘉宾亮相，带来了一段总裁直播首秀。总裁空降直播间，上线3分钟周立宸便抛出大额无门槛优惠券、李小龙人气款1元秒杀等福利。直播中周立宸谈到：“2020年适逢李小龙诞辰80周年，民族品牌联合民族英雄是向这位具有传奇色彩的‘功夫之王’致敬，更是想让世界重新认识中国人。借李小龙之力振中华之信心，是这次联名的目的之一。”

22：00这场总裁加持的特殊直播准时结束。据介绍，这场跨越京东淘宝微信全平台的直播共计达成了总互动数超400万，辐射围观总流量超300万，IP系列全渠道销售超4000万的好成绩。

据海澜之家相关负责人介绍，此次的IP联名发售，不仅是海澜之家IP联名宇宙的又一次释力，更是产品实力的“强发声”。以李小龙系列为例，不同于一般的品牌联名，除了印花图案，海澜之家更看重李小龙系列的功能性。象征着黄皮肤黑头发的李小龙经典黄黑功夫套装，海澜之家则以现代流行的功能材质进行重构，打造为轻薄透气、实穿性更强的李小龙“皮肤衣”。速干等功能性面料的加入，更适合现代人运动场景穿着，也赋予了该联名系列情怀意义之外的实用价值。

业内人士表示，海澜之家深谙新品发售很重要，活动营销很重要，但最重要的，是想通过这样的新方式给行业更多的信心和鼓励。以海澜之家为首的头部企业，则率先探索了电商直播的新形式。（许维娜）

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