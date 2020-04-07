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逐人逐户健康筛查 平安有序复工复产

2020年04月07日17:56  来源：光明网
 

　　“罗师傅好,今天来你家,主要是对你的健康情况,进行了解筛查。我们先看看你的健康码是绿色的吗?”这是中建一局三公司武汉分公司在宜昌猇亭区长寿路176号罗进家里进行健康信息排查时的情景,该公司在复工复产防疫防控工作中,严格按照“外防输入、内防扩散”的要求,从劳务人员的源头管控,深入即将返岗的工人家中进行健康筛查。目前,中建一局三公司在湖北区域待复工的9个项目,其中武汉项目7个,已对拟返岗的1000多名工人进行了健康筛查,下步将把他们点对点的接到项目工地。

　　为落实好疫情防控和复工复产工作,武汉分公司分层级成立新型冠状病毒肺炎防控防疫组织机构,编制了详细的《施工现场疫情防控工作方案》、《新型冠状病毒疫情防控专项应急预案》,同时还把要求参建的各分包单位提前确定拟返场劳务人员工作前移,深入即将返岗的工人家中进行健康筛查,做好人员健康登记,建立一人一档健康档案,毫不松懈的做好疫情防控,全面推进复产复工劳动力的准备工作。

　　在工人居住地,武汉分公司建立健康卡,安排好进场人员计划、花名册、承诺书、告知书,加强来源控制、全部执行点对点返场、做到始发、中途、终点测温并记录,待复工的9个项目全部将点对点包车接工人返岗,武汉益海项目特此申请了武汉战役健康码,利用大数据监控工人健康情况;在工人到项目部后,将进行核对、登记实名信息、健康检查、测温录入实名制系统,如异常人员劝返,健康工人在隔离区医学观察14天,南太子湖、玺院等项目将对返岗的工人立即组织核酸检测。每日测温两次、食堂送餐、专人取餐、封闭管理,同时进行防疫教育培训;在复工期间,将实行封闭管理、外出审批制度、分时进场、分区作业、每位工人日测温两次、全程、全员佩戴口罩,严格执行一手抓疫情防控、一手抓复工复产;武汉分公司严格落实公司各项要求,复产前必须做到安全到位,确保不出现一例新冠肺炎病例,为公司安全平稳生产提供保障。（刘记伟）

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
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