逐人逐户健康筛查 平安有序复工复产

“罗师傅好,今天来你家,主要是对你的健康情况,进行了解筛查。我们先看看你的健康码是绿色的吗?”这是中建一局三公司武汉分公司在宜昌猇亭区长寿路176号罗进家里进行健康信息排查时的情景,该公司在复工复产防疫防控工作中,严格按照“外防输入、内防扩散”的要求,从劳务人员的源头管控,深入即将返岗的工人家中进行健康筛查。目前,中建一局三公司在湖北区域待复工的9个项目,其中武汉项目7个,已对拟返岗的1000多名工人进行了健康筛查,下步将把他们点对点的接到项目工地。
为落实好疫情防控和复工复产工作,武汉分公司分层级成立新型冠状病毒肺炎防控防疫组织机构,编制了详细的《施工现场疫情防控工作方案》、《新型冠状病毒疫情防控专项应急预案》,同时还把要求参建的各分包单位提前确定拟返场劳务人员工作前移,深入即将返岗的工人家中进行健康筛查,做好人员健康登记,建立一人一档健康档案,毫不松懈的做好疫情防控,全面推进复产复工劳动力的准备工作。
在工人居住地,武汉分公司建立健康卡,安排好进场人员计划、花名册、承诺书、告知书,加强来源控制、全部执行点对点返场、做到始发、中途、终点测温并记录,待复工的9个项目全部将点对点包车接工人返岗,武汉益海项目特此申请了武汉战役健康码,利用大数据监控工人健康情况;在工人到项目部后,将进行核对、登记实名信息、健康检查、测温录入实名制系统,如异常人员劝返,健康工人在隔离区医学观察14天,南太子湖、玺院等项目将对返岗的工人立即组织核酸检测。每日测温两次、食堂送餐、专人取餐、封闭管理,同时进行防疫教育培训;在复工期间,将实行封闭管理、外出审批制度、分时进场、分区作业、每位工人日测温两次、全程、全员佩戴口罩,严格执行一手抓疫情防控、一手抓复工复产;武汉分公司严格落实公司各项要求,复产前必须做到安全到位,确保不出现一例新冠肺炎病例,为公司安全平稳生产提供保障。（刘记伟）
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】