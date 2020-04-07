每日优鲜与中国农科院饲料所达成战略合作 将科研成果转化成餐桌美食

4月3日，中国农业科学院饲料研究所与生鲜电商每日优鲜达成战略合作，双方在北京每日优鲜总部举行了签约仪式，将在肉、蛋、水产品、宠物食品等领域，开展独家定制产品的合作，将科研成果转化成商品，满足用户对生鲜的定制化需求。与此同时，双方合作的首款专为0-12岁孩子定制的“聪明配方DHA鲜鸡蛋”在每日优鲜独家首发。每日优鲜方面表示，后续将发力“生鲜新国货“的研发，持续升级供应链。

中国农业科学院饲料研究所隶属农业农村部和中国农业科学院，成立于1991年，是集饲料科学研究、成果转化与推广、人才培养于一体的现代化国家级研究所。此次独家首发的这款鸡蛋名为“聪明配方DHA鲜鸡蛋”，由中饲所武书庚教授带领研究组潜心研发，根据每日优鲜定制的鸡蛋需求，通过优质鸡蛋控制方案，指导每日优鲜的直采供货商规范生产，评估鸡蛋产品的安全性、优质性。目前已在每日优鲜尝鲜上架，华北地区用户可在每日优鲜APP或小程序购买。

武教授在签约仪式上介绍了这款鸡蛋，DHA俗称儿童脑黄金，促进孩子大脑和视力发育，世界卫生组织建议，12岁以下的孩子每天DHA摄入量应＞100mg。而这款DHA鸡蛋每颗含DHA＞150mg，Ω-3含量500mg，亚麻酸350mg，每天一颗即可满足孩子头脑发育所需营养。不仅如此，中饲所还严选200～400日龄的海兰白蛋鸡，每只鸡妈妈只采用160枚蛋，并通过权威检测，无激素、无药残、无沙门氏菌、无抗生素、无三聚氰胺。

记者现场观察了“聪明配方DHA鲜鸡蛋”，外观上看，最明显的特征是外壳洁白有光泽，每一颗都印有“DHA聪明配方“的标志，并标注了生产日期。打开后，可以看到蛋清浓稠，蛋黄圆润，颜色金黄，没有普通鸡蛋的腥味。武教授建议鸡蛋赏味期7天，不仅适合0-12岁宝宝食用，也是准妈妈和哺乳期妈妈的必需品，妈妈吸收鸡蛋中的DHA和Ω-3可以促进腹中宝宝的正常发育。此外，中老年人食用，还可改善心脑血管和血脂状况。而基于其不易运输和保质期短的特点，每日优鲜最快30分钟达的极速冷链也为其提供了充分保障。

将科研成果转化成餐桌美食 促进生鲜消费升级

基于对用户需求的洞察，每日优鲜发现，从“吃饱、吃好”到“吃细、吃精”，消费者对于生鲜产品的需求正在向纵深方向发展，呈现精细化、多元化的趋势，用户希望为家人提供更加定制化，更加绿色、安全的优质生鲜食材。作为唯一国家级的专业饲料科研机构，中饲所长期致力于通过科学调控饲粮、科学养殖模式，提升肉、蛋、奶、水产品的安全性和功能性，不断满足消费者对美好生活的向往。也正是在这样的契机和共同的理念下，中饲所和每日优鲜达成战略合作。

每日优鲜商品中台负责人Danny在签约仪式上表示，每日优鲜的使命是“让每个家庭买得省心，吃得放心”，成立五年来坚持从用户需求出发，深耕供应链，从集中直采到自有品牌再到深度参与生鲜食品的技术研发，不断走向源头实现品质升级。与中饲所的合作是每日优鲜加强与权威机构合作的起点，希望能共同研发自有知识产权，满足用户定制化需求的“生鲜新国货”，将更多科研成果转化为老百姓的餐桌美食，促进国内的生鲜消费升级。

中饲所项伯纯副所长也表示，中饲所坚信“今天的饲料就是明天的食品”，紧密围绕满足人民群众健康生活消费的需要，展开饲料和饲养管理研究、成果转化，推动农业经济结构性改革，形成农业新经济，为提高人民群众幸福生活水平发挥饲料科研国家队的作用。与每日优鲜的合作，是跨界的尝试，希望通过电商平台直接与消费者对话，从消费者需求中精准定位科研方向，以便更好的针对不同人群定制动物产品，不断满足人民群对美好生活的向往。

据了解，持续深耕供应链，提升商品力是每日优鲜始终坚持的战略方向，生鲜新国货”将是每日优鲜未来五年供应链战略的重要一环。每日优鲜将继续发挥自身在用户需求洞察、渠道、物流、营销等方面的优势，与更多科研机构和头部品牌达成战略合作。未来，每日优鲜还将与中饲所在肉、奶、水产品、宠物食品等领域，根据不同消费者的需求，开展更多独家定制产品的合作。（张铭阳）