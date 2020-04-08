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线上交易忙 增收有保障（统筹抓好改革发展稳定各项工作）

——湖北潜江特色农业见闻

2020年04月08日08:33  来源：人民网－人民日报
 

　　“今天出货量大概有4000斤，虽然比以往2万多斤的日出货量要少，但正在恢复。”在湖北潜江小龙虾交易中心，正在搬运小龙虾的盛农园水产老板王虎告诉记者，他刚从养殖户手中收购了十几箱小龙虾，分拣打包好之后，当天就要发往广东韶关。

　　受疫情影响，交易中心一直处于关闭状态，直到2月25日开始运送第一车货。但得益于之前建立的线上交易平台，小龙虾的交易一直在进行。交易中心办公室主任王丽晴介绍，商户可以线上下单，虾农收到订单后将虾包装好，交易中心负责打通中间的物流环节。“我们自有100多辆物流车，点对点地去农户的网点收虾。”王丽晴说，今年小龙虾的线上销售占比近40%。

　　随着疫情防控形势持续向好，各级商户开始进入检验检疫市场进行交易。“市场对小龙虾的热情不减，政府也出台了很多扶持政策，我们对市场有信心。”王虎说，气温回升后，4月中下旬是一个重要上市期。

　　龙湾镇瞄新村万亩虾稻共作示范基地，虾稻田上的葡萄树正在发芽。

　　“以前我们只会种水稻，现在我们正在探索‘四水农业’。”村支部书记唐于发介绍，农户在稻田里养殖小龙虾，种一季中稻，水稻收割后再种水芹菜、睡莲等，田埂上种水果，一年可以收获小龙虾、水稻、可食用水生植物和水果。“现在每亩虾稻田农民可以获得5000到1万元的纯收入。”

　　每块虾稻田上，都有一个白色的浮漂，用一条线连着岸上的一座检测器。“为了保证品质，我们实现了对虾稻田水温、水质等指标的监测。”唐于发说，这样做也是为了让采购商放心，更好打开销路。

　　一手抓防控，一手抓发展。龙湾镇成立了疫情防控宣传小组，要求外出劳作的农户严格做好防护。“我们给健康的村民及时办理‘下田证’，并提出了‘五要五有’举措。”龙湾镇党委委员、副镇长余云霞介绍，即出门要测温、下田要错峰、干活要分开、口罩要戴好、回家要记录，以及配送有专车、送料有专人、技术有指导、农资有保障、稳产有希望。

　　虾稻已经成为瞄新村的支柱产业，除了本村土地都划进了养殖示范基地，村里还有26位“虾师傅”带着虾稻共作技术走向了江西、安徽等地。“我们镇有一半的农户养殖了小龙虾，附近的贫困村也通过了虾稻共作实现了脱贫致富。”余云霞说。

　　（本报记者汪晓东、张远晴、吴姗、鲜敢、吴君）  


　　《 人民日报 》（ 2020年04月08日 01 版）
(责编：栗翘楚、杨曦)
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