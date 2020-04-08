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把握新消费的发展契机

高照钰

2020年04月08日08:34  来源：人民网－人民日报
 

　　旅游企业跨界做电商，银行APP跨界线上问诊、直播课堂，金融机构跨界做外卖，加油站开始卖菜……疫情期间，许多新消费场景持续涌现。企业跨界“只有想不到，没有做不到”，为更好满足疫情防控需要、保障群众生产生活，注入了强大力量。

　　中央政治局常委会会议强调，要把复工复产与扩大内需结合起来，把被抑制、被冻结的消费释放出来，把在疫情防控中催生的新型消费、升级消费培育壮大起来，使实物消费和服务消费得到回补。新消费场景的涌现，表面看是企业主动填补需求缺口、转换产能供给，实际包含着打通产供销环节、畅通经济循环的发展逻辑。无论从需求侧还是从供给侧来看，新消费的崛起，企业跨界的流行，都可以为经济恢复输送强大动能。

　　总体而言，疫情的冲击是短期的、可控的。疫情发生时，一些消费被抑制和冻结起来，但消费需求并不会因为疫情而消失。有的会因为疫情的短期冲击而延后，有的可能需要创造更合适的条件才能实现。蛰伏的需求，换个角度看就是潜在的新消费契机。只要辅之以恰当时机和适合条件，新消费就可以快速涌现、快速迭代，为经济增长带来持续动力。

　　新消费不是无源之水、无本之木，现实需求是促使其产生的有利因素。疫情抑制了传统消费，“宅”成为特殊时期的一种生活方式，但也为“宅经济”创造了巨大发展空间，网上消费因此而旺盛起来。疫情期间，有一些生活必需的行业得到了进一步发展，物流行业就是其中之一。大健康、线上办公、数字娱乐等，都获得了空前的发展机遇。

　　“人民需要什么，就造什么”，这句“硬核”宣示，正是供给端响应新消费崛起、满足人民生活需求的一个生动写照。“汽车牌”口罩火速上线，饮料厂家生产消毒液，服装企业生产防护用品……一些具备跨界实力的企业发挥自身潜在优势和协同能力，快速改造车间，填补紧缺疫情防控物资的缺口。如果没有这些跨界生产，群众的需求就很难得到快速且较为充分的保障。而疫情结束后，人们对高品质的卫生健康服务、高质量的美好生活会有更多的需求，必将推动消费向新一轮的升级换代迈进。

　　“变压力为动力、善于化危为机”，这不仅是正确看待疫情对经济社会造成冲击的重要认识论，也是有序恢复生产生活秩序，充分释放我国经济发展巨大潜力和强大动能的重要方法论。把握新消费的市场发展契机、升级换代契机，有助于加快建立同疫情防控相适应的经济社会运行秩序，也会让我们的生活变得更加美好。

　　（作者单位：中国社会科学院财经战略研究院）  


　　《 人民日报 》（ 2020年04月08日 05 版）
(责编：栗翘楚、杨曦)
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