工业智联网引发工业生产新变革（大家手笔）

3月4日召开的中共中央政治局常务委员会会议强调，“加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度”。工业互联网作为新型基础设施建设的重要内容，在全球新一轮科技革命和产业变革加速推进的大背景下正不断取得新突破，为经济创新发展注入了新动能，也为全球产业融合发展提供了新机遇。面向未来，我国工业互联网建设必将乘新型基础设施建设的春风加速推进，进而向工业智联网转型升级。

当前，制造业最显著的发展趋势就是发展工业互联网。工业互联网通过构建工业环境下人、机、物全面互联，实现设计、生产、管理、服务等产业全要素的全面连接，这是制造业网络化、智能化发展的核心支撑。在行业内，工业互联网可以打通企业—供应链—行业数据链，通过工业大数据分析不断提高研发设计、生产制造和运营管理的资源配置效率，进而将工业技术、经验和知识等模型化、显性化，最终推动工业技术创新和科学决策。在行业间，工业互联网可实现跨企业、跨行业、跨领域的协同，促进新组织形式、新产业集群形成和发展，从而推动形成数字驱动和智能化发展的新兴业态和应用模式，为制造业向智能制造转型升级奠定基础。正因如此，工业互联网的建设与发展已成为我国推进智能制造、重塑工业体系、抢占全球产业竞争新制高点的重要抓手。

现在，工业互联网技术能够在系统感知与控制层面解决复杂工业系统的管控问题，未来智能制造还会在网络层的按需连接能力、计算层的知识分析能力、应用层的个性化服务能力等方面对工业互联网发展提出更高要求。我们亟须推动工业互联网与新一代人工智能技术深度融合，从“智能+”向“智慧+”拓展，建设工业智联网，以实现工业过程的知识自动化和海量工业实体的智能化自主协同，推动智能制造向智慧制造发展升级。

工业智联网是工业互联网的升级，是新一代人工智能技术、知识工程技术与制造业深度融合的产物，可以实现设计、生产、管理、服务等制造活动各个环节之间的泛在互联、智能协同与自治自主，从而催生出具有自感知、自学习、自决策、自执行、自治理功能的新型生产服务方式，这是新一代智慧制造的重要基石，未来将催生工业发展的新业态、新模式、新应用。显然，工业智联网将颠覆传统工业制造生产要素配置方式、生产运营模式、企业组织形态和制造服务生态，推动制造走向个性化、柔性化和云“智”造。以工业智联网为基础，可以打造需求牵引、创新设计、按需制造、快速迭代的智慧制造闭环，从而催生出诸多智慧制造新模式，实现产品个性化定制的全流程监控、全链条组织、全方位服务和全周期管理，真正实现人在思、云在算、端在造。

适应新的发展态势，我们要切实加强工业智联网关键共性技术的自主创新，研发自主可控的工业智联网装备与系统，加快培育工业智联网产业新生态，为推动我国经济高质量发展提供新动能，引领全球制造业重大变革。首先，加强顶层设计，优先布局若干工业智联网关键核心技术。进一步强化工业智联网相关基础研究、应用基础研究和关键共性技术突破；研发自主可控的工业智联网关键装备、智能软硬件核心系统；制定工业智联网标准体系，抢占工业智联网发展的制高点。其次，培育基于工业智联网的新业态、新模式、新应用，构建一批工业智联网重大应用系统。努力打造全社会主动参与、开放高效的“泛工业”“大工业”智能工业形态；选择基础较好的行业和领域，推动工业智联网的应用示范。再次，建设工业智联网开源开放平台，培养一批高素质的工业智联网创新型人才。加大工业智联网开源软件和开源硬件的技术创新，构建工业智联网开源开放平台；大力培养工业智联网方面的多学科交叉创新型人才；着力打造研究工业智联网的高端智库。

（作者为中国工程院院士、北京理工大学校长）

《 人民日报 》（ 2020年04月08日 09 版）

(责编：栗翘楚、杨曦)