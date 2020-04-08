我国全域高精度数字土壤数据库建成

本报北京4月7日电 （记者蒋建科）记者从中国农业科学院获悉：由该院农业资源与农业区划研究所牵头，联合我国12家专业科研院所，历时21年共同完成了覆盖我国全域的高精度数字土壤数据库。据悉，这是我国迄今最完整和精细的土壤资源与质量科学记载。

据成果第一完成人、中国农业科学院农业资源与农业区划研究所张维理研究员介绍，所谓数字土壤，就是数字化的土壤，它是利用现代信息技术方法，模拟、重现土壤类型、土壤养分等土壤性状的空间分布特征。这一成果对我国自20世纪80年代以来投入巨资完成的大比例尺土壤调查图件及资料进行“抢救性收集”和“时空整合”，建立了多个数据库，转化为数字化表达，可满足各行业对高精度土壤科学数据的迫切需求。

张维理说，中国高精度数字土壤含九大图层，具有多要素（多项土壤理化性状）、高精度（100米数据）、时空维度（40年土壤空间数据）特征。数据库能以1公顷为单元提供各地多项土壤资源与质量理化性状，其中的土壤质量稳定性性状，如土体构造、质地、母质、成土条件、土壤类型等，时效性达上千年，可长久使用。该项成果还为全国31个省（市、区）的农业、环境、自然资源管理部门用于实施耕地保护与地力提升、面源污染防治、土地整治、测土配方施肥、基本农田建设等国家工程，取得了巨大社会效益和经济效益。

张维理表示，未来将高精度数字土壤加载到耕地机械、施肥机械和灌溉机械芯片中，可实现精确施肥、耕作与灌溉。利用土壤时空大数据，还可以对重点农区和流域实现分区、分类、量化管理，能在减少农用化学品投入的同时，增加作物产量，提高农民收入，在保证我国粮食安全、环境安全的同时，让百姓餐桌上的食品更安全。

《 人民日报 》（ 2020年04月08日 12 版）

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