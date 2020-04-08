集中发布一批适合高校毕业生的岗位

本报北京4月7日电 （记者赵兵）为加大高校毕业生就业服务力度，促进高校毕业生就业，4月7日，人社部启动第七届大中城市联合招聘高校毕业生春季专场活动，作为“百日千万网络招聘专项行动”的重要内容，通过统筹全国公共就业人才服务机构资源，为2020届高校毕业生及往届未就业毕业生和有招聘需求的各类用人单位提供高效便捷的求职招聘服务，活动将持续到7月底。

专场活动将有针对性地提供线上招聘服务。针对高校毕业生特点和需求，集中归集发布一批适合高校毕业生的就业岗位，并鼓励引导供需双方应用高校毕业生精准招聘平台精准匹配对接。

定期举办分行业、分专业网络专场招聘，逐步丰富简历投递、视频面试、网上签约等线上服务，配套开展线上职业指导、职业技能培训、就业创业政策宣传。

同时，举办跨区域巡回网络招聘会。为满足高校毕业生跨区域就业和用人单位跨区域揽才的需要，重点在二本、三本院校较多的城市，以及“三区三州”等深度贫困地区，设置区域性或全国性巡回网络招聘站点。

在疫情低风险地区适时举办线下招聘活动。低风险地区在做好卫生防疫措施的前提下，有序开展本地或邻近区域小型专项供需对接活动。疫情解除后，立即启动线下招聘活动，发动高校毕业生集中城市举办综合性及行业性跨区域巡回线下招聘会。

活动期间，高校毕业生和用人单位可登录中国国家人才网（www.newjobs.com.cn）“高校毕业生精准招聘平台”，或关注微信公众号，免费进行职业能力测评、建立职位胜任力模型，自动获取系统匹配和推荐的岗位（简历），实现“一部手机找工作、招人才，精准匹配，双向推荐”。

《 人民日报 》（ 2020年04月08日 13 版）

(责编：栗翘楚、杨曦)