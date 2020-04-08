以工代赈，助30万劳动力就业

甘肃省灵台县中台镇水泉村至蒲窝镇的路通了。“以前下县城，要从中塬绕到东塬，太费时了，现在不到半个小时就到了。”当地村民感慨道。

蒲窝镇五星村半湾社道路全长12公里，是蒲窝镇通往县城的主要交通干道之一，依托以工代赈项目投资830万元，按照四级公路技术标准改建而成，已全面完工并投入使用。通过项目实施，增加务工岗位200多个，吸收长期务工人员60多人，临时用工5000多人次，其中贫困户长期务工32人、临时用工3000多人次。

蒲窝镇只是以工代赈在全国的一个缩影。为积极应对新冠肺炎疫情对贫困劳动力外出就业的影响，国家发展改革委日前已分批下达2020年以工代赈资金56亿元，预计将吸纳约30万受疫情影响无法外出的贫困劳动力在家门口参与工程建设，实现就业增收。

以工代赈是中国开发式扶贫和乡村振兴的一项重要政策举措，在改善贫困乡村生产生活条件、增加贫困群众工资性收入、激发脱贫致富内生动力等方面，发挥了重要作用。特别是疫情发生以来，以工代赈已成为解决贫困劳动力外出务工难、在家门口实现就业增收的重要途径。

发挥就业增收带动作用，减轻疫情影响。国家发展改革委要求各地在分解计划时，向受疫情影响严重的县市倾斜，广泛组织贫困群众，特别是受疫情影响无法外出就业的贫困群众参与以工代赈工程建设，提供更多就地就近就业岗位，并及时足额发放劳务报酬，提高贫困群众工资性收入水平，切实减轻疫情对就业增收的影响。

瞄准重点地区难点领域，体现精准施策。资金安排向“三区三州”等深度贫困地区倾斜，并要求重点支持深度贫困县和深度贫困乡村，统筹支持易地扶贫搬迁安置区配套基础设施建设。在具体实施过程中，要求各地围绕基本农田、农田水利、乡村道路、小流域治理、草场建设、村容村貌整治等，解决好影响脱贫攻坚决战决胜的突出困难。

提高劳务报酬发放比例，突出扶志扶智。为进一步带动贫困群众依靠自身劳动实现光荣脱贫，将劳务报酬占国家以工代赈资金最低比例提高至15%，预计可为参与工程建设的贫困群众发放劳务报酬8亿多元。同时，鼓励支持贫困县统筹整合使用财政涉农资金，在农业生产和农村人居环境改善等各类基础设施建设中，大力推广以工代赈方式，增加短期就业岗位。

“十三五”以来，国家累计安排以工代赈资金近300亿元，吸纳超过100万贫困群众参与工程建设，累计发放劳务报酬30多亿元。与此同时，支持贫困地区农村建成了一大批农田水利、乡村道路、桥梁堤防等中小型公益性基础设施，有效改善了贫困乡村生产生活条件，激发了贫困群众内生动力。

湖南省凤凰县是是武陵山片区深度贫困县。2016年以来，凤凰县因地制宜，大力推广以工代赈方式实施农村基础设施建设，吸收当地农民群众参与工程建设，通过劳动实现就业增收，力推贫困群众脱贫。

2019年，湖南省发改委下达凤凰县以工代赈资金500万元用于以工代赈示范工程项目。项目不仅改善了当地生态环境和农业生产条件，为农业增产农民增收夯实基础条件，同时带动阿拉营镇蓝莓、猕猴桃等特色产业发展。据悉，今年已实现产值超500万元，带动当地130户建档立卡贫困户实现户均增收超2000元。

下一步，国家发展改革委将加大监督检查力度，确保国家以工代赈资金规范高效使用，督促地方严格发放劳务报酬，缓解农村贫困劳动力外出务工难增收难，改善贫困乡村生产生活条件，助力决战决胜脱贫攻坚。

(责编：栗翘楚、杨曦)