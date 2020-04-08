乘势而为 力促生鲜电商快速健康发展

为了应对突如其来的新冠肺炎疫情，政府采取果断措施，减少人员流动，严格控制人流，防止人员集聚。虽然餐饮、旅游等行业受到强烈冲击，但电商平台、商超线上应用、社区微信团购等“云买菜”方式成为大部分居民的首选。电子商务在危机中迎来了机遇，特别是生鲜电商在这次疫情中异军突起，在维持供应稳定中发挥了巨大作用。

连接产销 解围农产品滞销

疫情前，生鲜电商发展并非一帆风顺。2016年，随着新零售的提出，生鲜电商迎来了一波发展高潮，各大资本疯狂涌入，诞生了一批生鲜电商企业。然而，受生鲜损耗高、供应链弱、履约成本高、消费者网络购买生鲜习惯未养成、同质化竞争激烈等因素制约，生鲜电商企业一直没有找准盈利模式。2019年下半年陆续爆出生鲜电商企业关店甚至倒闭的新闻，如呆萝卜、鲜生友请、吉及鲜等。

疫情期间，由于消费者外出采购风险较大，线上买菜有便利性和无接触的特点，可以降低交叉感染风险，生鲜电商订单翻倍增长。调查显示，盒马鲜生疫情期间线上订单数量同比增长220％；每日优鲜春节期间交易额同比增长350％；叮咚买菜大年三十订单量较上月增长超300％；京东到家疫情期间总体销售额同比增长450％。超市生鲜到家需求也显著提升，2月1日永辉生活APP全国订单量突破20万单，2月8日订单量超过30万单。在城市生鲜产品供不应求时，农村农产品却滞销陷入困境。为解决疫情下突发的供需矛盾，各大电商平台或直播平台开始“连麦带货”，或推出“爱心助农计划”，或开通“全国生鲜产品绿色通道”，或专辟“抗疫农货”专区，或上线“吃货助农”直播会场，连接产销两端，共同解决农产品滞销问题。

“宅”经济兴起 生鲜电商价值凸显

随着“宅”经济的兴起，生鲜电商逐渐成为人们获取生活物资的新渠道，其发展不仅影响人们的生活方式，也正在对行业进行重塑。

一是渗透率进一步提升。疫情给生鲜电商平台带来了难得的发展窗口，催生了大批新用户，特别是平时无法触及的中老年用户。此外，还培养了用户线上购买生鲜的习惯。疫情之后，一部分线上用户可能会重返线下门店，一部分用户会继续留存。总的来看，生鲜电商渗透率有望进一步提升。在线下实体用户和线上渠道用户会出现回落分化之前，电商平台需要持续提升服务质量，将已经获得的用户转化为线上高频用户。

二是线上线下进一步融合。随着超市到家业务在疫情期间的高速增长，将会有越来越多的商超开辟线上销售渠道，积极上线自建APP或微信小程序，抑或加速入驻第三方电商平台。同时，社区生鲜团购也有望得到进一步发展。但是生鲜电商还需不断优化创新运营和商业模式，积极构建全产业链配置，进行全渠道资源深耕，更好地推动生鲜电商线上和线下融合发展。

三是头部平台进一步凸显。对于生鲜电商平台而言，供应链能力是成功的关键，要立于不败之地，就需要不断拓展供应链的广度和深度，建立数字化的智慧供应链体系。但是供应链的建立和维护需要投入大量的资金，相应也会带来更大的市场风险。生鲜电商企业比拼的不仅是用户规模，更重要的是精细化运营能力，那就迫切需要企业在供应链、仓储、即时配送、流量等方面进行全方位布局，这就需要电商企业投入大量的资金和资源。因此，只有具备供应链或资本优势的头部超市和生鲜电商平台才能持续深耕，其价值也将进一步凸显，强者恒强。

补齐短板 提升服务质量

疫情期间，生鲜电商企业迎来短暂繁荣，但从中长期来看，疫情并不是生鲜电商企业发展的强心针。

从短期看，生鲜电商暴露出的问题主要有：一是“最初一公里”中采摘、加工等环节人工不足，导致成本上涨；二是交通运输和物流速度受疫情影响较大，难以确保生鲜农产品的质量和新鲜度；三是生鲜电商企业和生产者缺少直接联系，货源不稳定，断供现象时有发生；四是“最后一公里”体验较差，主要是配送员不能进小区，且配送时效性差。随后几大电商平台推出了“人才共享”计划，大大缓解了疫情期间的人才供需矛盾。

从中期看，疫情虽然让生鲜电商平台短时间内获得了大量的增量用户，并培养了线上消费习惯，在一定程度上提高了生鲜电商渗透率。但疫情结束后，用户会恢复“理智”，只会留下1-2个体验好的平台，很多用户会流失。如何留住增量用户，将成为生鲜电商企业生死存亡的关键，尾部企业将加速淘汰出局。

从长期看，供应链脱节、冷链物流发展滞后，生鲜产品标准缺失、品质和成本管控难等问题还将长期存在，并成为制约生鲜电商健康快速发展的主要因素。

生鲜电商企业要乘势而为，加快补短板、强弱项，不断提升服务质量和效率。各级政府部门也要把生鲜电商作为关系到农民“钱袋子”和居民“菜篮子”的民生工程来抓，在冷链物流、供应链、标准化等方面加强指导和支持。

一是优化冷链物流配送体系。加大田头集货、产地预冷、冷藏保鲜、冷链物流、集货仓储等配套仓储物流基础设施建设，为生鲜电商提供冷链服务。支持生鲜电商企业在城市社区设立生鲜配送点、便利店、自提点和提货柜。鼓励生鲜电商企业依托农产品批发市场，探索满足城市日常消费的“批发市场＋宅配”模式，减少农产品的流通环节，提升配送时效。

二是加强供应链建设。加强产地与上游供应商的直接合作，产地直采缩短供应链，减少了生鲜农产品的流通环节，提高了农民的收入，使消费者获得实惠。利用大数据、物联网等现代信息技术，建立智慧供应链，提升供应链环节的紧密性和敏捷性，推动生鲜电商供应链向产业链两端延伸，实现生产端与消费端之间的智能化联结。

三是加强质量标准化建设。政府部门应尽快出台统一的生鲜农产品电商交易规范，同时联合企业和行业协会制定行业标准，加快生鲜农产品标准化进程。政府部门还应该加快构建农产品质量安全溯源体系和信用评价机制，确保消费者线上购买生鲜农产品“买得放心、吃得安心”。

(责编：许维娜、夏晓伦)