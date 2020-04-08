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中国学者：三方面加强协作 防止全球经济大幅下滑

2020年04月08日09:49  来源：中国新闻网
 

“由于新冠肺炎疫情全球大暴发，因此今年全球出现经济衰退的情况属于大概率事件。”北京师范大学一带一路学院执行院长胡必亮6日在接受本社记者采访时指出，各国需要团结协作，加强宏观经济政策协调，采取积极有效措施，防止全球经济出现大幅下滑。

胡必亮表示，防止世界经济陷入衰退，可以在三方面加强协作：

首先是通过有效运用财政政策和货币政策，推出经济刺激计划。

全球抗疫的关键时点上，二十国集团领导人特别峰会于3月26日召开，就刺激经济取得一致共识，会后声明承诺启动5万亿美元，用以重振全球经济。

美国已于3月底推出2万亿美元的财政刺激计划，美联储在上月中也紧急将联邦基金利率下调至0-0.25%的超低水平，并启动7000亿美元量化宽松计划。世界上几十家央行都追随美联储降息。

欧洲央行因为存款已是负利率，降息没有空间，也推出了量化宽松方案；欧洲疫情十分严重的意大利、西班牙、英国等也都在上月中推出了巨额财政刺激计划。

相对而言，中国尚未推出大规模的财政刺激政策，货币政策也比较稳健，既没有跟随美国降息，更没有大幅“放水”，但为促进复工复产，中国人民银行已提供了3000亿元人民币专项再贷款和增加了5000亿元人民币再贷款再贴现额度。

“这一方面说明中国的财政政策和货币政策仍然有比较大的调控空间，另一方面也说明中国很可能根据经济形势发展的需要，进一步出台刺激政策。”胡必亮说。

其次，各国要通过联手减免关税、取消壁垒、畅通贸易，维护全球产业链供应链稳定。

由于受疫情影响，有些国家采取了限制入境、甚至关闭国境等措施，有的国家不仅不降低关税反而还加增关税，使得货物和人的流动都在一定程度上受阻或放缓，全球产业链供应链体系的正常运行受阻。胡必亮认为，各国必须协调行动，共同为稳定全球产业链供应链而出台新的降低关税、减少壁垒、促使经济要素流动的政策措施。

第三，要充分利用“一带一路”政策沟通渠道和机制，加强金融政策的沟通与协调，防止发生区域性和全球性的金融危机。

在疫情肆虐全球的时候，如何尽快重振全球经济就显得十分重要。中国在这方面也做出了巨大努力，如大力推进复工复产，为全球抗疫提供必要的物资供应；组织好货物运输，为全球供应链稳定作出贡献；创造良好条件，促进外资企业在中国继续发展等。

“中国的复工复产一方面全面促进中国经济尽快恢复到正常状态，另一方面加大力度生产抗疫所需的医疗设备和物质，支持全球抗疫。”胡必亮表示，中国还积极帮扶外资项目和外资企业复工复产、保护外资项目合法权益、进一步扩大鼓励外商投资范围等。因此，即使中国在第一季度遭遇了新冠肺炎疫情巨大冲击的情况下，外商投资仍然表现出比较稳定的态势。这不仅有利于促进中国经济发展，也有利于支持全球产业链供应链的稳定。(完)

(责编：杨曦、孙阳)
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