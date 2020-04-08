原标题：扶贫车间夯实高原山村脱贫路

新华社西宁4月8日电 题:扶贫车间夯实高原山村脱贫路

新华社记者骆晓飞

春回高原，青海省海东市化隆回族自治县扎巴镇本康沟村的扶贫车间恢复了繁忙景象。“嗒嗒嗒……”缝纫机发出的声音，在并不宽敞的车间回响，紧张而又充满节奏感。

“一听到缝纫机的声音，心里就感觉很踏实。”本康沟村建档立卡贫困户、“车间工人”韩新庄姐说。

海拔3000米、地处浅脑山地区的本康沟村是当地政府认定的重点贫困村，土地贫瘠、增收渠道单一，一度是这个村摆脱贫困最大的障碍。脱贫攻坚战打响以来，在扶贫联点单位的帮扶下，这个村与青海哈尼福民族服饰有限公司合作，走上了一条“公司+小车间+农户”的精准扶贫之路。

“扶贫车间是由党员活动室改造而成的，42台缝纫机是扶贫联点单位捐赠的，不仅吸纳本村50名村民就业，而且还吸收了周边村子里的贫困群众。”本康沟村扶贫（驻村）工作队第一书记多杰冉丹说。

“在家门口上班，既能照顾双腿高位截肢丈夫的日常出行，又有了稳定收入，我在扶贫车间加工服装，他熨烫衣服，我们夫妻一个月有4000多元的收入。”韩新庄姐说。

2018年，通过扶贫车间，韩新庄姐一家实现了脱贫。

多杰冉丹介绍，本康沟村扶贫车间主要以订单生产的方式加工民族服装，每年约生产各类民族服装7万件。受疫情影响，今年的订单进度有所耽搁。为了保障困难群众就业，按照政府部门的统一安排，从2月24日起，在做好疫情防控的前提下，扶贫车间开始有序复工，目前已经实现满负荷生产。

和韩新庄姐一样也是建档立卡贫困户的姚新庄，2018年通过培训成了扶贫车间的一员。“我在扶贫车间有稳定的收入，生活条件比以往好了很多，再不能当贫困户了！”姚新庄说。2018年底，她主动提出申请，自愿退出了贫困户和低保户。

青海省扶贫开发局规划财务处处长秋立朝介绍，近年来，青海省围绕青稞、乡村旅游、民族手工艺等特色优势资源，累计挂牌建成各类扶贫车间310个，带动了1.4万名群众实现了就近就地就业，其中贫困劳动力0.6万人。

“受疫情影响，扶贫车间正常生产耽误了一个多月，为了克服疫情影响，政府部门对带动贫困户发展的扶贫龙头企业、合作社和扶贫车间及时给予了脱贫攻坚政策扶持和金融扶贫产业贷款贴息支持。”秋立朝说，截至目前，青海省内80%以上的扶贫车间已经恢复正常生产。

(责编：冯粒、曹昆)