抓复工 促生产 寻创新 为提振经济献计献策

原标题：抓复工 促生产 寻创新 ——巴青两会委员为提振巴青经济献计献策

4月2日上午，出席西藏自治区那曲市巴青县第十二届人大七次会议的代表和政协五届五次会议的委员，在那曲市委常委、巴青县委书记张军，县政协党组书记、主席洛桑达吉的带领下，参观巴青境内的小康示范区、县新区人民医院选址，以及巴青电商大厦和巴青县特色产品展厅等，实地讨论提振巴青县域经济方法。

张军书记、洛桑达吉主席等一行代表首先参观县小康示范区，以及县新区人民医院选址，和委员们一起参观了两个项目的实施情况并听取汇报。参观过程中，张军书记对目前的建设进度表示满意，并强调民生工程关系到老百姓切身利益，要抓好每一个细节让百姓用的放心，舒心、安心。

随后，张军书记和洛桑达吉主席一行参观了巴青县电商大厦及巴青县特产展厅，并4G网络连线巴青电商代表企业，亲切询问了生产情况和复工情况。电商企业代表西藏巴青奇珍负责人以远程视频的形式向全体委员介绍电商项目的进度及下一步规划，代表委员们对这种互联网形式的互动十分赞赏。对于巴青电商发展张军书记表示，现在电商进县(村)是国家扶持的项目，是一项利民利国好项目，既丰富百姓物质生活又能做强县域品牌，尤其是巴青牦牛和虫草这两项优势产品，势必会给巴青经济带来新动力。最后，张书记和洛桑达吉主席品尝了巴青电商品牌"象雄霍尔"的牦牛肉干，并强调要加快研发上市速度。

此次的实地走访，让各位委员都感觉到信心十足。他们一致认为，作为代表委员深感光荣自豪，并表示要提高履职能力，强化责任担当，继续关注巴青重点项目建设，积极建言献策，充分发挥自己作为一名人大代表和政协委员的作用。张军书记也表示，下一步不仅会做强电商品牌，还会加强文创品牌的输出，用文化传承带动巴青品牌发展，推动巴青经济更上一层楼。

(责编：冯粒、曹昆)