浙江多位县长直播间卖龙井 百万网友围观下单

中新网4月8日电“人勤春来早，春来卖茶忙”，初春是全国新茶上市的时期。不同于往年等着茶商上门收购，今年，各地县长们替茶农在抖音直播间里“吆喝”了起来。“龙井茶有四绝，色翠、香郁、味醇、形美。”4月2日，来自杭州西湖风景名胜区、浙江新昌县、湖南安化县等地的5位区、县长化身“主播”，轮番在直播间里请百万网友一起“云”品茶。
在江南茶区，一直流传着“明前茶叶贵如金”的说法。但因疫情，不少地区春茶销售都受到了影响。为帮助茶农抓住宝贵的销售期，清明节前，抖音“县长来直播”助农项目启动春茶专场。4月2号至3号，在县长们的直播推荐中，浙江西湖龙井、钱塘龙井、新昌大佛龙井、广东新会小青柑、湖南安化黑茶等优质茶叶，累计售出911万元。
“新昌是全国十大重点产茶县，大佛龙井的采摘也非常讲究，要求一芽一叶，或者一芽二叶初展，长度2到3厘米。4万颗左右这样的芽头，才能炒制成一斤明前的大佛龙井茶。”直播间里，新昌县副县长吕田认真地向网友们，介绍大佛龙井的采摘和制作工艺。
他边说，边通过连线茶农的方式，为网友们展示新昌茶园的自然风貌。直播时，吕田还特地邀请炒茶大师，现场展示大佛龙井炒茶技巧，并用镜头全方位展示茶叶生产工厂里的全流程。
“我已经闻到香味了”、“一口特级龙井下去，感觉嘴里满腔都是大自然的山野气息”……浙江龙井的茶香，引来了不少网友关注，短短几小时，累计销售额就达到480万元，帮茶农们解决了燃眉之急。
除了江南茶区的龙井之外，全国各地的茶叶，都面临着销售难题。此前，农业农村部办公厅下发《关于加快复工复产抓好春茶产销的紧急通知》，要求多措并举拓展销售渠道，做好春茶产销信息采集，充分运用信息化手段，把贫困地区的茶叶销售好。
“茶文化的历史非常悠久，但以前销路窄，受众也窄，我们希望通过这样年轻化的平台，不仅帮茶农们解决销售问题，也能让更多年轻人喜欢上茶文化，感受到炒茶、制茶和品茶过程中的底蕴。”湖南安化县副县长陈灿平说道。
“发花”是茯砖茶里最重要的一道工序，是指在特定的温、湿度条件下，通过特定工艺，在茯砖茶中长出一种黄色益生菌，俗称“金花”。这样专业又略显晦涩的黑茶知识，对于陈灿平直播间里的有些网友来说，却并不陌生。在抖音上，他以“陈县长说安化”的身份，拥有近20万粉丝。直播，对他来说是常事，最多时，他一天会播3场，渴了就喝一口黑茶。
在这场县长救春茶的接力中，通过直播，网友们不仅实现了云品茶，还通过历史典故介绍、炒茶大师展示、茶农讲述、创作者连线等方式，了解到了更多茶文化相关的内容。来自广东新会县的“小青柑茶”、湖南安化县的“茯砖黑茶”，也通过直播间里县长的推荐，走进了千家万户。
据了解，抖音“县长来直播”春茶专场，还将陆续组织包括江苏碧螺春、安徽毛峰、云南普洱等中国十大名茶在内的优质茶叶产区县长们，走进抖音直播间，在和网友分享茶香的同时，带动茶农增收。此外，“县长来直播”系列活动，旨在帮助各地销售受阻的农产品快速找到销路，截止4月7号，已有37位县长走进直播间，联合多位平台创作者销售农产品超过113万件，销售额超6000万元。
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