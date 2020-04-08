原标题：兰州餐饮业回暖 百家企业试点公筷公勺守“舌尖”安全

中新网兰州4月8日电 (记者 刘薛梅)4月起，兰州在全市100家大型餐饮单位试点推广“公筷公勺·健康分餐”行动，逐步实现全市餐饮场所全覆盖，以此守护“舌尖”安全。

新冠肺炎疫情发生后，兰州市商务局、市场监管局、市文明办等多家单位联合先后印发《餐饮服务业复工营业恢复堂食防控工作指南》《兰州市“公筷公勺、健康分餐”行动实施方案》《兰州市餐饮分餐公筷公勺分餐夹使用规范》等促进餐饮业复苏，推进餐桌文明。

据兰州市商务局统计，疫情暴发期，全市27900多家餐饮企业中，98%关门停业，2500多家住宿企业中，95%关门停业。

在疫情逐渐缓和的情况下，兰州首先选择牛肉拉面行业作为复工复产的突破口，筛选出30家市场人气旺、经营规模大、防疫条件完备的品牌兰州牛肉拉面作为首批复工复产企业，有效激发了市场活力，掀起餐饮行业复工复产大潮。

目前，兰州市限上餐饮企业137户，复工112户；限上住宿企业108户，复工103户；全市1000多家牛肉面馆全面恢复营业。

随着餐饮业市场的回暖复苏，兰州市启动“公筷公勺·健康分餐”行动，发动全市所有餐饮单位、单位食堂、广大消费者主动参与，使用公筷公勺、分餐夹进行健康用餐。

根据近日印发的《兰州市餐饮分餐公筷公勺分餐夹使用规范》，两人以上同桌用餐时，用以取食共用菜品(点心、主食、水果)的筷子、勺子、刀叉、夹等分餐用具统称公筷公勺分餐夹，使用公筷公勺分餐夹有效防止自身或他人可能的疾病通过粪口途径的传播。

兰州还提出，农村集体聚餐视具体情况按照就餐人数合理配备或摆放公筷公勺分餐夹。家庭日常用餐则提倡家庭成员配备自己的碗、筷、勺、水杯等，外形或颜色上应容易辨别。

为解决复工复产的职工吃饭难问题，甘肃省商务厅还采取“中央厨房统一配送”举措，组织10家中央厨房配送企业与全市30余家大型商场、超市、住建系统191个复工的建筑工地对接，向有需求的各复工单位配送盒饭，接受配餐服务的企事业单位达到70多家，日均订单达到6000单以上，方便了市民生活，同时也减少了企业损失。同时，引导餐饮住宿以窗口售卖、外卖等形式，保障市场供应，推动商家“无接触配送”服务。(完)

(责编：冯粒、曹昆)