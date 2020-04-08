原标题：湖北13地市长直播 推荐当地好货助力复工复产

中新网4月8日电 今天，为抗击疫情封城76天的武汉将正式解封，被“按住暂停”的湖北省开始全面“重启恢复”。

据悉，8日下午15时，武汉市政府党组成员李强将出现在直播间，向全国网友介绍重启后武汉的生产生活。同时，他还将推荐周黑鸭、蔡林记热干面、良品铺子等湖北优质特产，通过线上“带货”的形式，帮助当地企业复产复工。

据介绍，这是抖音助力湖北复工复产的首场直播。为帮助湖北经济复苏，将开展13场“市长带你看湖北”直播活动。包括武汉在内，湖北省13位市(州)长将在直播间介绍当地居民生活情况，并推介当地农产品、食品、消费品，将湖北优质商品推向全国消费者。

过去一段时间，武汉各企业受疫情影响较大。如今企业已逐步复工，产能也正在全面恢复。相关项目负责人表示，“我们希望能够通过直播的形式帮助湖北企业拓宽销售渠道，为当地经济复苏贡献一些力量。”

据悉，当天@涂磊、@老饭骨、@浪胃仙等多位创作者也通过连麦、直播等方式，助力湖北特产销售。

(责编：冯粒、曹昆)