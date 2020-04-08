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保卫社区 严防输入 社区防控平台筑起“防疫墙”

2020年04月08日17:40  来源：中国网
 

在国际疫情日益严峻的关键节点，“外防输入，内防扩散”成为决胜疫情的重中之重。社区是疫情联防联控的第一线，也是战“疫”的最后一道防线。如何构建一个高效有序的防疫机制，信息化防疫管理，为疫情防控配上“最强大脑”，对决胜疫情至关重要。

日前，为响应民政部、中央网信办、工业和信息化部、国家卫健委联合下发的《新冠肺炎疫情社区防控工作现代化建设和应用指引》的号召，北京北信源软件股份有限公司（以下简称北信源）和深圳市高飞云天科技有限公司（以下简称高飞云天）联合开发了“信源豆豆社区防控系统”，该系统已被纳入由中国社区发展协会、中国电子工业标准化技术协会发布的《新冠肺炎疫情社区防控工作信息化产品 （服务）清单（第二批）》，同阿里、腾讯、滴滴等知名互联网公司一道，肩负起为社区联防联控、群防群控提供信息化解决方案的重要使命。

此外，该平台即可以为社区防疫管理人员提供快捷高效的指挥调度服务，同时也可以为社区居民提供基于隐私保护的全民社区服务。并且它还是国内首个支持第三方智慧城市应用，满足社区居民多元化服务的平台。

据了解，该社区防控平台是一个小程序，用户无需额外安装任何应用，操作非常简单便捷，通过向社区居民发放“社区二维码”和“居民健康二维码”的方式来减少居民与外界接触。社区居民只需要打开小程序，就可以使用平台上的健康报备、出入管理、家庭应急、违规举报、居家服务等功能，还可以通过添加第三方应用实现功能的扩展。社区防疫管理者人员通过平台可以实现社区防疫的统筹指挥、远程音视频会议、发布通知公告、对志愿者进行管理以及疫情态势分析等功能。

当社区出现疫情时，疫情防控人员可通过社区防控平台进行省市县街道社区的多级联动，实现疫情信息一键上报，并且可以进行实时在线交流和音视频会议，大大提高了防疫统筹和调度的效率，让疫情在第一时间得到控制。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
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