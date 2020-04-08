疫后备婚流行“线上化” 线上复工率升至60%

随着消费复苏的节奏加快，一度被冰冻的婚礼行业在4月初迎来了一波回暖。3月24日，为期一个月的美团点评“结婚欢购节”拉开帷幕，全国132个城市近4000家结婚商户“线上营业”，活动第一周就吸引了超过16万对新人参与“线上备婚”。

疫后备婚流行“线上化”婚纱摄影价格下降

网上查看客片、和商户在线沟通、提前锁定档期、预约线下探店……由于疫情缘故，包括结婚在内的线下展会无法如期举办，加上消费复苏期人们的心理屏障还未完全解除，“线上备婚”在今年春天成为了新人们的首选。

美团点评数据显示，“结婚欢购节”上线一周已吸引了超过16万对新人参与，其中参与人数最多的前五个城市依次为上海、北京、深圳、成都、南京，涨幅排名前五的城市依次为深圳、天津、北京、郑州、成都，结婚消费复苏最强劲。

随着疫情的好转，新人们瞄准了下半年的档期，需要提前预定档期的大额消费品类关注度提升，排名前三的依次为婚庆、婚宴、旅拍。另一方面，为了补回被疫情耽误的备婚时间，新人们对一些小额消费品类不再观望，订单量和在线预约量增幅明显，彩妆造型、婚纱礼服、婚纱摄影依次排名前三。

虽然疫情打乱了新人们的结婚计划，但不少商户希望通过价格优惠提前锁定下半年的订单以弥补上半年的损失，加上平台的消费补贴，今年部分结婚消费价格或有所降低。美团点评数据显示，本次结婚欢购节的婚纱摄影均价同比去年降低了约10%，婚车租赁降幅约7%。

婚礼行业线上化是未来趋势 3月线上复工率升至60%

俗话说“双春兼闰月，结婚好十年”，2020年本是个宜嫁娶的“结婚大年”，但疫情几乎影响了整个上半年的婚礼市场，一方面既定的婚礼被延迟或取消，旅拍、婚宴、婚庆、婚车等面临无法开工的窘境，另一方面，消费者观望情绪浓重，春节过后传统的备婚旺季不再。

虽然行业遭遇了重创，且线下消费还未恢复，但商户复工复产意愿强烈。目前，不少商户把重心转移到线上，通过互联网平台的数字化赋能实现“线上营业”。美团点评数据显示，2月结婚商户的线上复工率为39%，3月已提升至60%。

在杭州经营了十余年的婚纱礼服商户Pinky Bridal在2月下旬开店复工，虽然目前线下客人依然不多，但和去年同期相比，订单量并没有减少。联合创始人钱婷介绍，在此之前，他们实际已经“在线复工”了半个多月。期间，他们主动联络客人沟通更换档期等问题，不断优化线上门店的展示内容，参与平台发起的各项活动。“通过线上运营和美团点评的流量支持，复工后的预约咨询在稳步提升。”另一方面， Pinky Bridal在第一时间加入了美团点评“安心服务”承诺，通过平台展示门店消毒、测温等防疫措施向消费者传递到店“安全感”。

创立3年多的婚庆工作室慕马婚礼同样尝到了“线上化”的甜头。自3月初正式复工以来，其线上咨询量稳步提升，目前已恢复到去年同期水平。创始人陈周盛介绍，此次疫情不少长期依赖线下展会获客的同行受到重创，而早早把阵地转移到线上的商户受到的冲击就相对还好。“婚礼行业线上化是未来的趋势，即便一开始效果不好，也有直观的数据可以分析出原因，对症下药查漏补缺是可以看到效果的。”

对此，陈周盛认为，上半年的婚礼大部分被推迟到下半年举行，再加上原有的婚礼需求，下半年的档期已十分紧俏，而长期注重“线上营业”的商户势必会在行业回暖之际获得回报。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)