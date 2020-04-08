互联网企业inDeco领筑智造获2000万美元 C轮融资助力复工复产

原标题：互联网公装头部企业inDeco领筑智造获2000万美元 C轮融资助力复工复产

【环球网综合报道】疫情给全球各行各业带来了大大小小的影响，对于公装行业的影响如何呢？

“当下正值新冠疫情全球肆虐，我们做好了充足准备来应对这次疫情可能带来的影响。出乎我们意料之外的是，签约客户反而比我们年前制定的Q1目标还超出许多。说明公装市场刚需仍在，由于部分企业的装修节奏被打乱，效率的重要性更显得格外突出。这次黑天鹅事件，恰恰让我们在危机中看到希望。”inDeco 创始人兼CEO 万柳朔表示。

传统公装一直以来都面临着两个问题：一是对人的依赖程度高，同时又面临工人老龄化、用工荒等问题；二是信息化程度低，所有施工管理过程基本上靠手动填写表格来完成，人效和管理边际成本无形之中增加很多。这两个问题导致整个行业利润较低且难以形成规模化效应。

inDeco领筑智造成立于2016年，企业通过采用互联网思维自研SAAS系统解决装修项目全生命周期管理，同时利用AI技术赋能公装流程，解放在装修流程中的个人生产力。企业目前已服务超1500家客户，包括字节跳动、美团、小米、拜腾新能源汽车、美菜网、如涵文化、斗鱼、华米、360金融等新经济企业。

inDeco领筑智造的互联网公装解决方案本质其实是降本增效，利用技术手段赋能生产环节，解放个人生产力。从 “效率、成本、体验”提供更好的产品，以更低的价格带来更优质的用户体验。由于智能系统的加持，人效得到大幅度提升，敏捷工作的团队完成了inDeco成立三年来的三倍业务增长。

“inDeco本质上还是为客户提供更好的公装服务，我们在技术上的投入，会帮助我们更细致地打磨服务流程，进一步提升我们对问题的响应速度。技术上的创新能让我们突破公装行业的瓶颈，提升项目效率，实现信息化协同。” inDeco 创始人兼CEO 万柳朔（Randy）说，“我们会坚持利用技术手段打磨服务流程，在业务中发现问题，反复迭代。对技术上的投入我们有长期的耐心和信心，也会更加坚定扩大我们的优势。”

据悉，国内一站式互联网空间解决方案供应商inDeco领筑智造，近期已完成2000万美元的C轮融资，本轮融资由斯道资本领投，两家全球500强企业：化工企业巴斯夫公司和建筑材料企业圣戈班集团跟投，老股东源码资本、高利盛竹继续加码。

2018年5月，inDeco领筑智造完成由源码资本领投，真格基金、光大安石、巢生资本跟投的A轮融资，19年初完成由彤程新材、艾想投资、高利盛竹、上海千章等机构参与的B轮融资。一年半时间完成三轮融资，总融资额2.4亿元。

斯道资本管理合伙人兼中国区负责人臧加纶表示：“改变传统产业格局道阻且长，但是斯道资本相信科技和优秀团队的力量可以撬动公装这个千亿人民币的市场。inDeco考察并应用成熟的技术，开发自有信息管理体系，改造与重塑了产业的流程，显著提升了客户体验，为将来进一步整合市场打下了坚实的基础。斯道资本很荣幸能参与本轮投资，期待与公司一起推动产业去旧革新，共同打造一个有影响力的生态体系。”

inDeco跟投方巴斯夫为德国的化工企业，也是世界最大的化工厂，巴斯夫创业投资秦汉透露：“巴斯夫始终致力于创造化学的新作用，对于面向未来的前沿技术和材料抱有非常大的热情。我们很看好inDeco的潜力，未来也将与其在供应链和全球化业务方面展开更为深入的布局”。

来自法国的圣戈班集团是世界500强、全球创新百强和全球工业企业，圣戈班亚太风险投资负责人张序恺表示：“inDeco代表中国新经济企业, 他们渴望用新技术，新思路建立新业态和商业模式，提升现有公装市场的效率，并从中获得突破和增长，我们非常看好inDeco未来的发展潜力，圣戈班将进一步助力扩大其核心优势，未来我们在创新材料及舒适建筑解决方案方面的合作也将非常令人期待。“

据悉, 目前inDeco团队已有260人，其中研发团队占20%，此次融资将继续扩大inDeco在人才、技术、供应链的优势。

(责编：任妍、孙阳)