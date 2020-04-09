畅通产业链  服务精准化（积极有序推进复工复产）

“员工返岗超过3200人，人员复工率达97%以上；春节期间持续稳产，1月及2月分别投入玻璃基板16万片、15万片，投入产能保持稳定……”3月17日，中办国办复工复产调研福建组走进福清京东方生产线，热火朝天的车间让人振奋。
作为全球液晶显示屏的主要生产商，京东方集团出口量位居全球第一，福清京东方是其主要厂区之一。“新冠肺炎疫情发生后，我们生产面临严峻挑战，尤其在原材料供给上出现问题。”公司负责人石小磊坦言，光阻剂等危化品是生产制造液晶面板的核心材料，受疫情影响海运船期大量推迟或取消，企业部分进口原材料只能改由空运入境。
如何确保企业生产用料供应？福建榕城海关驻福清办事处成立帮扶工作小组，协助企业填制相关入境文件，保障货物合规通关。同时，对危化品原料采取“集中审核、批量验放”模式，企业通过微信提交预审单证，关员现场进行货证一致性查验后快速放行。
企业复工在加速，一条复工产业链也正在激活。“近期在扩大原材料进口数量的基础上，我们还积极联合本土企业，联合导入国产化原材料。”石小磊表示。围绕京东方企业需求，福清市安排专班专人，全面梳理电子信息产业链上下游情况，实现上下游链条式串联复工。目前，包括京东方在内的4家龙头企业就带动上下游100多家中小微企业实现整体复工。
京东方高精液晶屏生产走上正轨，福建宁德市的海味市场也逐渐恢复正常。
宁德市蕉城区是远近闻名的“中国大黄鱼之乡”，区内企业金盛水产是国家级重点龙头企业。然而1个多月前，企业负责人尤信玲却为买不到原料大黄鱼而着急。
“一方面通过行业协会与海区带头人联系，一方面通过40多个中介组织发布消息。”蕉城区海洋与渔业局副局长吴志国介绍，多管齐下，全区大黄鱼收购量已由春节期间的每天不到20吨提升到现在的近300吨，基本恢复日常的收购量。
生产恢复了，销售怎么样？“受疫情影响，线下餐饮与农贸市场几乎停摆，而这两块平常能占销售量的一半左右。”尤信玲说，针对问题，当地政府部门指导企业和养殖户拓宽销售渠道，与自媒体、微商、美食博主等新渠道对接。“目前我们线上销售火爆，销售额同比增长5倍。”
产业链激活、精准化服务，助力企业复工复产，福建梳理出企业用工难、疫情防控难、交通物流难、供应链协同配套难、市场拓展难等“五难”问题。坚持一事一策、一难一策、一业一策、一企一策，精准出招，有效破解难点堵点。
福建推动复工复产成效明显：3月31日，福建全省规上工业企业用电量与去年3月日均用电量之比达106.7%，电子、机械、石化、纺织等主要行业用电量均超过去年同期水平。工业企业产能提升，有力推动了全社会用电量、用电负荷增长，4月6日，福建全省用电量、日最高用电负荷较去年同期分别增长4%、1.4%。
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