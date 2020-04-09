天津“云签约”引资904亿元

本报天津4月8日电 （记者扎西）8日上午，总投资904亿元的2020年重点招商项目“云签约”活动在天津市合作交流办机关举行。受新冠肺炎疫情影响，该活动灵活调整，借助大数据、云平台等技术，通过“主会场+企业方远程视频连线”方式，举行项目“云签约”仪式，实现不同地点同一时间进行签约。
天津市在抓好疫情防控的同时，充分运用“云平台”“云技术”，做好复工复产 “云文章”，创新招商模式，全面推行联系客商“网见面”、洽谈项目“远程谈”、投资签约“云上签”等方式，确保时间不耽搁，任务不撂荒。此前已有西青区等多地开展“云签约”。
本次活动共有签约项目116个，其中外资项目28个，投资总额21.61亿美元；内资项目88个，投资总额751.27亿元。涉及智能科技、医药健康、新能源新材料、工业制造、高端装备、集成电路、商贸物流、融资租赁等重点领域。
“当前，天津经济高质量发展的态势没有改变、面临的重大发展机遇没有改变。” 天津市副市长金湘军在签约仪式上说，天津将凝心聚力做好签约项目服务保障，聚焦用地、审批、配套设施、人才引进等问题，逐一开展“点对点”服务，持续优化营商环境，将天津打造成为企业家投资兴业的热土。要创新方式方法，招商引资引技引才，加快引育发展新动能，推进“云招商”“云签约”，开展“云活动”“云服务”，加大线上对企服务，形成招商引资良性循环。
活动中，天津市合作交流办、天津市商务局主要负责同志分别介绍了全市内外资招商情况。联通视频科技有限公司、泰康合众科技有限公司、英岱普汽车线束控制系统有限公司负责人作了发言。各项目落地区政府、各开发区管委会与项目投资方通过视频进行了签约。
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