赶订单 保供应（来自疫情防控一线的报道）

湖北仙桃市，因300余家无纺布制品企业集群发展，被誉为“中国非织造布产业名城”。近日，记者走访当地多家生产企业，发现保供依旧是这里最紧要的生产任务。

小镇彭场，一家家生产企业连街而设，轰鸣繁忙。

记者来到恒天嘉华非织造有限公司，穿越三道防护准备区域，进入熔喷布生产车间。轰鸣的自动化流水线上只有4—5名工人，一卷卷白色熔喷布不断从机器中传送出来。“每条线每天可以生产8吨熔喷布。”公司负责人邓华连介绍，公司原来生产SMS无纺布，2月中旬，根据疫情防控工作需要，紧急转产用于医用口罩的熔喷布。现在每天产量达到20多吨，可以生产口罩2000万只以上，为此企业投入近800万元。

“我们生产的熔喷布达到了颗粒过滤和细菌过滤99%的标准，至今价格都没有涨多少。”邓华连说。

在生产车间门口，记者见到工人肖慧敏正在运送货物。一批批原料产品，经转载配运，串起小镇的整个生产链。

在裕民防护用品有限公司生产车间，工人们有序分排而坐，每个人都忙着手里的防护布料缝纫加工。“这是普通透气膜防护服，即将出口到美国、欧洲。”公司负责人张威告诉记者，公司主营防护服，作为一家外向型企业，之前已经拿到了欧盟和美国的认证。

“一天赶制五六百件。”生产线上，正在缝制拉链的胡勤娇说，这是她最累的一个春节。

坚持生产，也是这里的企业和工人对防疫事业的担当。

疫情初始，国内医用防护服紧缺，市领导上门沟通，能不能转产保供。张威立即停掉所有外贸订单，转向生产医用防护服。随着国内疫情缓解，他们又开始转向国际市场。

同样调整产能的，还有新鑫无纺布有限公司，“100元的出口单价，西班牙客商一次就订20万件。”总经理潘元静说。最近，她的手机成了国际热线，大多是长期合作的国际采购商找她下单和问询。“产品出厂就由集装箱车直接拉到武汉、上海、长沙等地的机场。现在国际疫情形势越来越严峻，有的客商等不及，直接包机运输。”

“现在每天全市外贸订单交易额达5亿元，后期还会增加40%以上，大多数企业订单都排到了5月中旬。”据仙桃市委书记周志红介绍，全市自营出口的企业达146家，八成以上非织造布制品以出口为主，半数以上企业通过了ISO9002等国际产品认证。下一步，仙桃市将全力建设以国家应急防护物资储备基地和国家级非织造布产业创新中心等为核心的“四基地两中心”，实现年产医用防护服2000万件、N95医用口罩1亿只、一次性医用口罩20亿只以上。

“当前，我们的工人90%都已复工，产能也恢复90%左右。”多位企业负责人表示，随着产能进一步释放，供应速度将明显提升。

（本报记者汪晓东、张远晴、吴姗、吴君、鲜敢）

《 人民日报 》（ 2020年04月09日 02 版）

(责编：栗翘楚、杨曦)