生态产业鼓钱袋 电视夜校富脑袋（一线探民生）

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随着全岛贫困县实现脱贫摘帽，海南省今年进入脱贫攻坚全面收尾阶段。为巩固成果，海南继续强化各项举措：发挥驻村干部作用，促进农业生产和农民增收；依托生态优势发展绿色经济，让村民的钱袋子“鼓起来”；开办电视夜校传授技能，增强贫困户的致富信心与本领。海南努力夯实基础，确保高质量完成脱贫攻坚任务。

今年初，在海南全省上下携手抗击疫情的同时，好消息传来：五指山市、临高县、白沙黎族自治县正式脱贫摘帽。至此，海南全岛“贫困县”清零，脱贫攻坚进入全面收尾阶段。

收尾夯基础，起步奔未来。海南各地干部群众为巩固脱贫成果，不断强化各项举措，继续奋斗在脱贫攻坚的第一线，凝心聚力打赢这场脱贫攻坚战。

帮扶力量全覆盖

啃下最后硬骨头

“又有一个收购商进村收购了5000斤朝天椒，现在行情好多了！”清晨，在白沙黎族自治县牙叉镇对俄村，赶在收购商到村之前，村干部符越庆带头下地采摘朝天椒，随即装袋打包、转运至村口防控值班卡口的“一对一”收购点。

“朝天椒每亩能种2000株左右，预计每亩能收四五千斤。”对俄村乡村振兴工作队队员陈泽存说，最近，对俄村共计235亩朝天椒迎来采摘高峰期，疫情期间的扶贫农产品销路至关重要。

自疫情发生以来，村“两委”班子组织村民采取错峰劳作，对朝天椒进行细心管护，确保产量，并通过手机视频的方式多渠道打通供销对接，协调进村收购车辆停放防控卡点，引导村民以网上收银为主，开展一对一购销。同时，驻村干部正积极对接海南省爱心扶贫网，搭建网上农货店，直接快递农产品到消费者手中。

“驻村干部脑子活，帮忙联系销路，稳住销量，收入有了底。”村民符家诚点头认可驻村干部和乡村振兴工作队。第一书记和驻村干部出主意干实事，扶贫政策措施发挥了最大作用。据介绍，海南累计向贫困村选派第一书记596名。去年，全省所有乡镇、非贫困行政村增派乡村振兴工作队2758个，队员8583名，实现帮扶力量全覆盖。

“统筹抓好疫情防控和脱贫攻坚工作，最大程度减少疫情对脱贫攻坚的不利影响。”海南省委书记刘赐贵表示，引导贫困群众在做好疫情防控的同时，发挥五级书记、各级扶贫干部和乡村振兴工作队作用，有力促进农业增产、农民增收，啃下最后的硬骨头，确保如期全面建成小康社会。

绿色经济助增收

村民吃上生态饭

琼中黎族苗族自治县位于海南生态保护核心区，森林覆盖率高达83.74%。过去，琼中县贫困程度较高，当地许多村庄“美得让人心动”，老乡们的日子却过得并不宽裕。去年，琼中县按期退出贫困县，让绿地生“金”，贫困村民吃上了“生态饭”。

4月的清晨，一缕缕阳光透过槟榔叶洒落在林间，黎凑村脱贫户王国旗正悉心照料着林下种植的中草药益智果。两年前，红毛镇罗担村黎凑村村民小组在政府扶持下，发展林下经济，种植中草药，第一次尝到了生态经济的甜头。

“益智果价格涨了不少，干果最高能卖到每斤34元，前年我家种植益智果收入1万多元，年底顺利脱贫，现在生活好很多。”王国旗算着“生态致富账”，心里美滋滋。

与此同时，吊罗山黎苗寨养蜂农民专业合作社社员陈明军正忙着给蜂箱选址。蜜蜂喜阴凉，海南中部山区茂密的森林下正适合蜜蜂安家。“养蜂投资少、见效快、收益高，对村民来说是立竿见影的致富好项目。” 陈明军介绍，一箱蜂投入本金500元，蜂蜜丰收后，可获得3000元的收益，不愁卖。

“海南中部生态核心区的森林地带，空气质量好，水质优良，具有花期长、蜜源丰富等优势，是大自然给予的发展养蜂产业最好的先天条件。”琼中科协副主席邓群青认为，养蜂是发展绿色生态经济，带动贫困百姓脱贫致富的重要一环。

近年来，海南依托独特的热带气候条件和植被茂密等资源优势，推广林下经济，鼓励百姓在生态林、橡胶林和槟榔林等地区，套种草药、蜜蜂养殖等生态产业，践行绿色发展理念，实现生态环境优化、贫困户脱贫致富增收双赢。越来越多的村民念起了“绿”字经，生态产业成为贫困户脱贫致富“钱袋子”。

传授技能强本领

志智双扶拔穷根

“志智双扶”是海南打赢脱贫攻坚战的根本之策，贫困群众拔穷根的关键在“富脑袋”。

复工伊始，琼中县岭门村村民王成业就开始制定自家的“脱贫战略”：家里的地一半用来挖鱼塘养罗非鱼，另一半拿来种桑养蚕。“节目里教的养鱼、养蚕技术，看得人心痒痒，想试试。”王成业所说的节目，是海南省脱贫致富电视夜校。

海南省脱贫致富电视夜校自2016年开播至今，共为贫困群众送上了160期夜校课堂，是海南省为贫困户扶志扶智、增强脱贫致富本领、坚决打赢脱贫攻坚战采取的教育新模式。

在临高县波莲镇多贤村，贫困户林生心看完节目后在农田里架起防虫网。“山里面虫子多，常糟蹋庄稼，村里又不习惯打农药，只能对着这些虫子干着急。”林生心说。如今，防虫网不仅可以把害虫“拒之网外”，还可以保护庄稼，抵御暴风的侵袭。“和我们最相关、最实用的农业技巧，就是电视夜校带给我最大的收获！”林生心高兴地说。

传技能，激斗志，电视夜校已经累计播出160期，平均每期有近200万人收看。节目播出的同时，为加强与贫困群众的沟通互动，海南省开通“961017”服务热线，各厅局设专人负责解答贫困户提出的问题。累计办结工单33890个，工单办结率达99.61%。

“电视夜校把贫困群众召集到一起学习，是一项有益的创新。”海南省委副书记李军说。讲政策、聊家常、聚民心，海南省脱贫致富电视夜校紧紧抓住“扶贫先扶志、扶贫必扶智”这条主线，为实现全面建成小康社会、实施乡村振兴战略提供了扎实、有效的载体。

《 人民日报 》（ 2020年04月09日 13 版）

(责编：栗翘楚、杨曦)