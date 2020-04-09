预约游玩得更舒畅（破解扎堆游难题）

4月6日，江苏省句容市芝樱小镇400余亩芝樱花陆续进入盛花期，景区在做好疫情防控的基础上向游客开放。

钟学满 张映钢摄

3月24日，浙江杭州西溪湿地洪园景区的保安佩戴上了智能测温AR眼镜，只需看一眼，便知游客的体温。

许康平摄（人民图片）

文化和旅游部2月25日印发的《旅游景区恢复开放疫情防控措施指南》中明确指出，要有效采取门票预约、智慧引导等手段，科学分流疏导游客，做好游客流量关口前置管控。

此前，国家发改委、文化和旅游部等九部门在2019年年底联合发布《关于改善节假日旅游出行环境促进旅游消费的实施意见》，其中就提到了要实施景区流量控制和门票预约制度。

在统筹推进疫情防控和复工复产的重要关口，采用预约、限流、分流等手段，是旅游行业复苏中的明智之举。

预约旅游渐成常态

通过线上预约，提前购票后进入景区游览，并不是新的举措。

早在2015年，原国家旅游局就已经下发《景区最大承载量核定导则》，要求各大景区核算出游客最大承载量，并制定相关游客流量控制预案，导则指出，景区可以逐步推广门票预约预售，采用预先支付享受折扣等方式引导旅游者提前订票，以有效预估旅游者流量，通过分时入园、高峰限时逗留，减少景区内旅游者数量等。

近年来，全国许多景区，如故宫、拙政园、都江堰等，都采取了网上预约购票的方式。2019年8月，在国务院政策例行吹风会上，文化和旅游部相关负责人表示，鼓励景区尤其是资源脆弱型景区推行门票预约，到2022年，5A级国有景区将全面实行门票预约制度。

受此次疫情的影响，景区的预约、分流、限流等管理方式再次成为关注的焦点。

3月31日，习近平总书记在浙江考察时说：“今天我到西溪湿地去了，那里是预约。预约旅游，现在一律要求在定额的30%，我觉得这些还都是需要的，这也是一个国家治理水平的表现。”

据了解，西溪湿地以实名预约模式对游客进行分流游览，避免人群聚集。游客可以在景区官方网站查看预约情况，合理安排行程。

不只是西溪湿地，越来越多的景区也开启了预约模式。3月31日，四川九寨沟景区恢复开园，每日限流1万人次，景区不受理现场购票，游客需提前进行实名网络购票，并持身份证检票入园。4月1日，山西省文旅厅发布提示，山西省部分景区仅限提前预定或者网络购票才能游览。清明假期，杭州西湖开放了16个景点，均采取限流、游客预约的措施。

日前，北京市文化和旅游局也发布了《等级旅游景区有序恢复开放实施方案》，其中明确，景区开放后将严格控制游客流量。疫情防控期间，等级旅游景区日接待量和瞬时接待量分别不得超过景区日最大承载量和瞬时最大承载量的30%。为有效疏导客流，要鼓励实行实名制、分时段网络预约购票，限量有序入园，支持采用扫码支付、电子门票等非接触服务技术手段进行购验票，减少人员近距离接触和排队聚集。

游客喜欢 景区需要

黄山景区清明假期第二天进入人数达到流量上限，停止接待游客入园的消息引起了大家的广泛关注。

有游客在微信朋友圈表示，自己驱车几个小时来到景区，却被告知已经不能进入了，这样的体验不能说是美好。

而更多的网友呼吁：“真心希望以后所有景区都实行预约制，限制每天的人数，减轻景区负担，防止人口密集带来的风险。”

所以，景区实行预约和限流制度，也正是游客对提升旅游体验的呼唤。景区限流预约是对景区、游客的双保护，在保护景区文物和自然资源的同时，让游客获得更安全、更有尊严的游览体验，得到更好的精神享受。

通过网上预约，景区可以掌握游客游览的相关数据，更清晰地了解游客的特征。通过分析相关的数据，可以给游客进行“画像”：什么年龄段的人更愿意来这个景区游览？年轻人喜欢逛什么路线？哪个省的游客最多？景区内哪些景点更吸引游客？有了这些数据，景区更容易实现精准推广。

不仅如此，对景区的管理来说，诸多问题也需要数据为决策提供帮助。基于对景区内人流、车流数据的采集，景区可以绘制精准的基础地图数据，发现目前运营中存在的不足，给改进提供可靠的数据参考。同时，通过分析景区内的游客消费等相关数据，能提供游客更喜欢的产品和服务。

更多举措需探索

预约和限流、分流管理，是智慧景区建设的重要组成部分，当前，虽然很多景区已经完成了智慧景区的硬件设施建设，但对实施环节的很多软件环境，还需要进一步的探索与调试。

预约和限流是景区未来的发展趋势，但也要稳步推进，针对不同景区的不同情况，要有相应的管理措施。同时，更要制定好预案，并不是采用了在线预约购票的智慧景区就能给游客带来更好的体验了。

记者曾在“十一”假期去慕田峪长城，就遇到了景区验证购票二维码进园机器速度太慢，导致了检票口前排起了长队，造成聚集。更关键的是，景区缺乏对排队人群的有效疏导和管理，存在着严重的安全隐患。

预约和限流是景区管理的方法之一，并非最终的目的，也并非一劳永逸。景区在推进相关服务的时候，仍然要做足功课。

今年清明假期黄山停止接待游客的举动给许多景区提了个醒，如何处理好限流与免费游览的关系，也很重要。

如何破解这个难题？办法还是有的。若只是单单实行限流，景区在管理中将处于滞后与被动的境况，如果能够与预约购票相结合，景区的管理主动作为，才能提升游客的旅游品质，若是能在预约购票中再下些功夫，比如分时预约，及时调控，避免大量人群扎堆进园，这对于疫情防控和旅游业复苏十分重要。

(责编：栗翘楚、杨曦)