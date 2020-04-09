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撒“红包雨”勿忘精准定位

2020年04月09日08:26  来源：经济参考报
 

　　春满山河，人间烟火。随着绝大多数城市进入“后疫情时代”，提振消费热情、拉动经济复苏，成了摆在各地面前的紧迫任务。为进一步提振消费信心，全国多地推出消费券，广西、南京、合肥、杭州、佛山、郑州等地成为首批发放消费券的地区。据不完全统计，全国已有数十个省、市推出消费券等鼓励消费举措，涵盖餐饮、文旅、住宿、体育、汽车、家电等生活消费服务众多方面。

　　消费券作为一种专用券和经济政策的工具，在当前形势下，是应对疫情、推动国内消费扩容提质的有力手段。据中泰证券研究所测算，按照10至15倍杠杆区间进行估算，消费券会对社零总额的同比增速产生抬升作用，消费券或可让消费增速超过8%。

　　以杭州为例，截至4月3日，第一批消费券已经兑付政府补贴9400多万元，带动杭州12亿元消费市场，这种撬动效果在10倍以上。可见，消费券发放确实吸引了消费者，起到了四两拨千斤的作用。

　　提振消费不能只“蒙眼发钱”，发放消费券要精准聚焦重点行业和重点领域。如何兼顾效率与公平，如何平衡精准与普惠，如何最大化发挥乘数效应，不只是个“良心活”，更是个“技术活”。

　　从首批地区的实践来看，依托支付宝等数字科技平台的实名认证与人脸识别，可有效做到精准发放，防止冒领骗补，解决了传统纸质票据可能产生的“被倒卖”问题。同时，通过大数据统计，确保消费券能够投放到亟须的行业和领域，保证消费券只能用于真实消费场景。相比实体券，数字化后的消费券可实现灵活可调整、公平可追溯。

　　细心观察便可发现，本轮消费券可谓百花齐放。比如，广西、南京、杭州等多地政府通过支付宝发放消费券，而湖南、重庆、济南等地则选择了微信小程序，这是地方结合当地实情的自由发挥，也提升了公共事务的办事效率。不过，选择靠谱平台、减少操作风险，仍是题中应有之义。反之，如果非要逼着地方部门选择不靠谱的平台发放消费券，或者大包大揽自己研发平台去发券，恐怕悖逆效率又戕害公平。政府、平台、商家良性互动，既恪守边界又互为补益，才是应有的姿态。

　　消费券发放要结合当地实际情况，包括疫情的严重程度、财政收支水平、消费市场复苏速度、居民消费信心等多方面，进行合理规划和安排。不宜仓促跟风、更不宜使用“摊大饼”的形式一哄而上。只有精准定位受疫情影响较大的企业、定位消费信心不足的地区、定位复苏信号不明显的行业，才能发挥消费券小马拉大车的作用。

　　消费券除了在短期起到恢复经济发展的作用，从长远来看也具有积极意义。发放消费券某种程度上是数字基建在应用中的实战演练，它对促进服务业数字化和经济结构转型升级具有深远意义。通过消费券与数字基建这对拍档，蓄势已久的数字经济正厚积薄发，助力地方消费市场快速回暖升温。在消费已连续6年成拉动中国经济增长第一引擎的背景之下，小小的电子消费券，正吹皱内需市场的一池春水。（董建国）

(责编：栗翘楚、杨曦)
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