撒“红包雨”勿忘精准定位

春满山河，人间烟火。随着绝大多数城市进入“后疫情时代”，提振消费热情、拉动经济复苏，成了摆在各地面前的紧迫任务。为进一步提振消费信心，全国多地推出消费券，广西、南京、合肥、杭州、佛山、郑州等地成为首批发放消费券的地区。据不完全统计，全国已有数十个省、市推出消费券等鼓励消费举措，涵盖餐饮、文旅、住宿、体育、汽车、家电等生活消费服务众多方面。
消费券作为一种专用券和经济政策的工具，在当前形势下，是应对疫情、推动国内消费扩容提质的有力手段。据中泰证券研究所测算，按照10至15倍杠杆区间进行估算，消费券会对社零总额的同比增速产生抬升作用，消费券或可让消费增速超过8%。
以杭州为例，截至4月3日，第一批消费券已经兑付政府补贴9400多万元，带动杭州12亿元消费市场，这种撬动效果在10倍以上。可见，消费券发放确实吸引了消费者，起到了四两拨千斤的作用。
提振消费不能只“蒙眼发钱”，发放消费券要精准聚焦重点行业和重点领域。如何兼顾效率与公平，如何平衡精准与普惠，如何最大化发挥乘数效应，不只是个“良心活”，更是个“技术活”。
从首批地区的实践来看，依托支付宝等数字科技平台的实名认证与人脸识别，可有效做到精准发放，防止冒领骗补，解决了传统纸质票据可能产生的“被倒卖”问题。同时，通过大数据统计，确保消费券能够投放到亟须的行业和领域，保证消费券只能用于真实消费场景。相比实体券，数字化后的消费券可实现灵活可调整、公平可追溯。
细心观察便可发现，本轮消费券可谓百花齐放。比如，广西、南京、杭州等多地政府通过支付宝发放消费券，而湖南、重庆、济南等地则选择了微信小程序，这是地方结合当地实情的自由发挥，也提升了公共事务的办事效率。不过，选择靠谱平台、减少操作风险，仍是题中应有之义。反之，如果非要逼着地方部门选择不靠谱的平台发放消费券，或者大包大揽自己研发平台去发券，恐怕悖逆效率又戕害公平。政府、平台、商家良性互动，既恪守边界又互为补益，才是应有的姿态。
消费券发放要结合当地实际情况，包括疫情的严重程度、财政收支水平、消费市场复苏速度、居民消费信心等多方面，进行合理规划和安排。不宜仓促跟风、更不宜使用“摊大饼”的形式一哄而上。只有精准定位受疫情影响较大的企业、定位消费信心不足的地区、定位复苏信号不明显的行业，才能发挥消费券小马拉大车的作用。
消费券除了在短期起到恢复经济发展的作用，从长远来看也具有积极意义。发放消费券某种程度上是数字基建在应用中的实战演练，它对促进服务业数字化和经济结构转型升级具有深远意义。通过消费券与数字基建这对拍档，蓄势已久的数字经济正厚积薄发，助力地方消费市场快速回暖升温。在消费已连续6年成拉动中国经济增长第一引擎的背景之下，小小的电子消费券，正吹皱内需市场的一池春水。（董建国）
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】