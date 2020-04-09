工业互联网加速落地 今年市场规模将超3万亿元

工业互联网领域“新政”和相关研究成果频频出炉：工信部近日发布《关于推动工业互联网加快发展的通知》（以下简称《通知》），要求推动工业互联网在更广范围、更深程度、更高水平上融合创新，培植壮大经济发展新动能。与此同时，中国信息通信研究院发布《工业互联网产业经济发展报告（2020年）》，这是国内首次发布的工业互联网产业经济相关研究成果，为全面把握我国工业互联网产业经济发展态势、明确政策实施效果提供了重要参考。

业内人士称，当互联网进入下半场，工业互联网与5G、大数据中心、人工智能等，一并构成了未来我国经济增长的新动能，也催生出产业链上下游数量巨大的投资机会。伴随着工信部《通知》的发布，工业互联网产业投资拉动和融合应用带动的外溢效应即将进一步释放，数万亿级的工业互联网市场也将迸发出新的生机和活力。

工业互联网“乘数效应”快速释放

当前，全球经济增长趋于放缓，我国“三期叠加”影响持续深化，经济下行压力加大。而以泛在互联、全面感知、智能优化、安全稳固为特征的工业互联网蓬勃发展，正在全球范围内加速颠覆制造模式、生产方式和组织形态，推动传统产业加快转型升级、新兴产业持续发展壮大。

工信部表示，当前以数字化、网络化、智能化为本质特征的第四次工业革命正在兴起。工业互联网作为新一代信息技术与制造业深度融合的产物，通过对人、机、物的全面互联，构建起全要素、全产业链、全价值链全面连接的新型生产制造和服务体系，是数字化转型的实现途径，是实现新旧动能转换的关键力量。为抢抓新一轮科技革命和产业变革的重大历史机遇，世界主要国家和地区加强制造业数字化转型和工业互联网战略布局，全球领先企业积极行动，产业发展新格局正孕育形成。

近年来，我国工业互联网发展态势良好，有力提升了产业融合创新水平，有力加快了制造业数字化转型步伐，有力推动了实体经济高质量发展。工业互联网、5G、数据中心等数字基础设施日益成为新型基础设施的重要组成部分。这些高科技领域，既是基础设施，又是新兴产业，既有巨大的投资需求，又能撬动庞大的消费市场，乘数效应、边际效应显著。推动工业互联网加快发展，统筹疫情防控和经济社会发展，是缓解经济下行压力、兼顾短期刺激有效需求和长期增加有效供给的优先选择。

今年是工业互联网创新发展三年行动的收官之年。工信部指出，《通知》中各项举措的制定实施，既是立足当前巩固扩大工业互联网发展成效，培植壮大经济发展新动能的重要举措，更是面向未来为下一个五年发展奠定坚实基础的任务要求。

工业互联网市场规模将超3万亿

“在国家政策指导和有关各方共同努力下，我国工业互联网正由理念倡导加速走向落地深耕阶段，对经济社会发展的带动作用日益彰显。”中国信通院院长、工业互联网产业联盟理事长刘多如此表示。

刘多指出，工业互联网是新一代信息技术与工业经济深度融合的全新工业生态、关键基础设施和新型应用模式，将推动生产力跃升，促进生产关系变革。科学研判工业互联网产业经济发展态势，对企业运营、行业发展和政府决策具有重要的参考意义。

中国信通院政策与经济研究所所长辛勇飞介绍，测算表明，2018年、2019年我国工业互联网产业经济增加值规模分别为1.42万亿元、2.13万亿元，占GDP比重分别为1.5%、2.2%。预计2020年，我国工业互联网产业经济规模将达3.1万亿元，占GDP比重为2.9%，同时可带动约255万个新增就业岗位。工业互联网产业经济核算包括核心产业及融合带动影响，随着工业互联网加速向各行业拓展，2019年融合带动的经济影响占工业互联网产业经济比重已达74.8%，工业互联网将成为国民经济中增长最为活跃的领域之一。

中国信通院信息化与工业化融合研究所数字化转型与智能制造研究部主任李铮表示，在当前这样一个特殊时期，制造业正在面临疫情带来的巨大挑战和冲击，而工业互联网作为整个工业体系与新一代信息技术深度融合的成果，作为整个工业数字化转型的赋能者和关键载体，它在此次疫情防控和复工复产中发挥了重要作用。

李铮认为，工业互联网是企业数字化转型的一个关键路径，也是第四次工业革命的重要基石，它不仅仅是一个简单的网络，实际上是通过工业经济的全要素、全产业链、全价值链，全面链接所能够形成的重塑生产制造和服务体系的一个重要方向，它既有基础设施，也有形成的新兴业态和应用。

加快推进5G与工业互联网融合发展

记者注意到，工信部《通知》明确提出，“深入实施‘5G+工业互联网’512工程”。那么，为何要推进5G与工业互联网融合发展？

专家指出，我国高度重视工业互联网和5G的发展。5G是我国数字经济时代的重要引擎，在推进工业互联网发展过程中，5G驱动作用不可小觑。

中国工程院院士邬贺铨认为，5G将在工业互联网领域有很大的助力作用。他认为， 5G有三大应用场景：增强移动宽带、广覆盖大连接、超可靠低时延。消费互联网用到5G，主要集中在增强移动宽带；广覆盖大连接和超可靠低时延的特性则是面向工业互联网的。邬贺铨预测，2035年工业互联网会占5G整体收入的80%。

根据工信部分析，当前我国工业互联网创新发展战略深入实施，5G正式进入商用阶段，加快推动5G与工业互联网融合发展具有重要意义。

从工业互联网发展看，5G是工业互联网的关键使能技术。5G具有高速率大带宽、低时延高可靠、大连接广覆盖的技术特性，可有效满足工业业务苛刻的安全性、传输时延及可靠性要求，支撑工业互联网快速落地。特别是工厂内网改造方面，加快利用5G技术开展工业互联网内网改造，将有效促进工业互联网内网无线化、扁平化、IP化发展，显著提升我国工业互联网产业发展水平。

从5G发展看，工业领域是5G的主要应用场景。5G商用发展的重点是促进实体经济数字化、网络化、智能化转型升级，为各垂直行业和领域赋能赋智。当前，我国新型工业化发展步伐加快，工业领域已成为实体经济转型升级的关键领域。5G在工业领域的成功应用将为5G发展开辟更为广阔的市场空间，有力拉动5G技术和产业进一步发展成熟，促进我国5G商用发展向更高水平迈进。

总体来看，我国5G与工业互联网融合发展仍处于起步阶段，但产业界探索步伐加快，积极性不断提升，已经具备良好的发展基础。

2019年11月，工信部印发了《“5G+工业互联网”512工程推进方案》，提出将重点提升“5G+工业互联网”融合发展的三个核心能力：一是提升“5G+工业互联网”技术产业能力，二是提升“5G+工业互联网”创新应用能力，三是提升“5G+工业互联网”资源供给能力。

工信部指出，通过上述具体举措，加快推进512工程落地实施，夯实发展基础，提升产业能力，形成5G与工业互联网融合叠加、互促共进、倍增发展的创新态势。（记者张汉青）

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