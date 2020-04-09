税收优惠为复工复产“蓄能充电”

4月6日，位于安徽省黄山高新技术开发区的黄山富田精工制造有限公司装配车间里，数台高速防护口罩专用生产线即将组装完毕。这段时间，来自全国各地的订单让富田精工车间一直满负荷运转。

“一季度公司销售收入10180万元，比去年同期的4438万元增长了2.3倍。”黄山富田精工制造有限公司董事长方安江说。作为专业从事卫生用品自动化生产线研发制造的企业，2月20日富田精工自主研发的我国首条高速防护口罩专用生产线顺利下线。这条生产线从产品设计、设备研发、加工制造到安装调试用时仅26天，日产能可达80万片，是国内口罩生产线五倍。

“生产线虽然研发出来，但复工复产过程并不轻松。由于疫情影响，不仅设备、材料不能及时到位，公司的资金周转也出现问题。特别是关键设备采购，如果资金不能及时到位，生产马上就要停滞了。”回忆起前一段时间的历程方安江记忆犹新。

正当方安江暗自焦急的时候，当地税务部门打来的电话给他吃了一颗“定心丸”。2月27日晚，黄山市税务局第一时间将公司被列入省重点保障物资生产企业名单的消息告诉了他。在得知企业对增值税增量留抵退税办理流程不熟悉的情况后，第二天一早税务干部就主动上门帮助其理清所有表单数据，当天上午153万元的退税就到了公司账户上。

“真是太贴心了，许多政策我们才刚知道，他们已经针对我们做好了辅导方案，迅速上门帮助我们。”方安江说。在上门辅导中，细心的税务人员发现，富田精工还可享受嵌入式软件增值税即征即退税收优惠政策，经过辅导后公司财务人员准确核算了成本并申报完毕。

“能够顺利渡过难关，一靠富田精工人的辛勤付出，二靠国家的各项好政策。富田精工转型成功并顺利复工复产，税收支持功不可没！”方安江感慨地说。据了解，除了153万元的增量留抵退税，今年一季度富田精工还享受了房产税和城镇土地使用税减免33.5万元，增值税即征即退240多万元，新购置设备一次性扣除700万元，此外上半年社保降费可享受50多万元。“这一系列操作，释放了长期资金来源，提升了企业自身抵御风险危中抢机的能力。”富田精工财务总监汪胜明说。

新冠肺炎疫情发生以来，黄山市税务局按照聚焦“四力”工作要求，落实税费减免缓缴政策，降低企业经营成本，切实减轻企业负担。针对企业在享受减税降费政策中出现的问题，当地税务部门通过“大数据”分析，准确识别企业可能享受的优惠政策，并派出“税务专员”点对点服务企业。

据统计，今年一季度该局共办理支持疫情防控和企业复工复产减免增值税1073.4万元，受理1680户困难企业申请一季度房产税、城镇土地使用税减免7115万元，受理124户企业延期缴纳3599万元税款，退还社保费2642.12万元，为188户企业办理出口退(免)税12789万元。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)