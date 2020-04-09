3月份全国铁路共发送货物3.46亿吨

人民网北京4月9日电 （记者乔雪峰） 记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，国铁集团认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，统筹推进疫情防控和运输生产，加强货运组织，打通上下游产业供应链，助力复工复产，货物发送量实现稳步增长。3月份，全国铁路货物发送量完成3.46亿吨，日均发送1116万吨，保持了2月份以来的高位运行状态，与去年同比持平，与上月环比增长4.5%，为国民经济正常运行提供了可靠运输保障。

据国铁集团货运部主任赵峻介绍，铁路部门坚持一手抓疫情防控，一手抓铁路安全畅通，加强调度指挥，优化运输组织，千方百计保障重点物资运输，3月份煤炭日均发送量环比增长5.1%，全国直供电厂存煤可耗天数平均保持在20天以上；主动对接地方政府和企业，了解复工复产安排和运输需求，按照“一企一策”制定运输方案，畅通物流供应链，帮助企业尽快恢复生产，确保原材料进得来、产品出得去；加强化肥、农药等春耕物资运输组织，开辟绿色通道，3月份抢运化肥农药等春耕物资653万吨，环比增长40%。

赵峻表示，铁路部门将持续抓好疫情防控条件下运输生产，一方面继续执行减税降费政策，实施阶段性下浮货运杂费，降低企业物流成本，努力对冲疫情影响，助力企业渡过难关；另一方面继续深化运输供给侧结构性改革，紧密对接市场需求，优化货运产品供给，提升服务品质，为完成全年经济社会发展目标任务作出积极贡献。

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