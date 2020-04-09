民航局：武汉机场复航首日保障11714人次旅客安全出行

人民网北京4月9日电 （记者乔雪峰） 4月9日，民航局运行监控中心副主任孙韶华在民航局新闻发布会上介绍了武汉天河机场首日运行情况。他表示，4月8日，武汉天河机场复航首日运行平稳，秩序良好，共保障航班221班，放行正常率达99.01%。共保障11714人次旅客的安全出行，其中离汉航班107班，旅客7119人次，抵汉航班114班，旅客4595人次。

孙韶华进一步指出，航空公司航班量前三位的分别为南航、东航、厦航，占比52.9%。从武汉机场出发航班量前三位的城市分别为成都、海口、深圳，占比20.6%。到达武汉机场航班量前三位的城市分别为广州、成都、海口，占比22.8%。首班出港航班为东航MU2527武汉至三亚航班，首班进港航班为厦航MF8095杭州至武汉航班。

据孙韶华介绍，复航前，武汉机场按照“有序恢复、防放结合”的策略，牢牢抓住疫情防控和安全运行两个重点，制订了周密的复航工作方案，有针对性优化完善疫情防控措施，先后组织了多轮次的安全检查，从人员在岗、资质能力、设施设备、场地适航、消防安全、疫情防控等多方面对标排查整治。对机场公共区域实施彻底消杀，组织开展了旅客疫情防控、防止境外疫情输入等预案演练。确保人员在岗在位，设施设备工作正常，场地环境适航，治安和防疫管理措施到位。

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