近日，菜鸟驿站发布就业报告显示，3月期间，共有超40万人关注加入，目前，已有近万家庭完成入驻，“家门口就业”的形式也为寻求工作者提供了便利的选择。据悉，在这些入驻者中除了快递从业人员之外，还囊括了外企员工、程序员、大学生、教授等多种群体，此前，该驿站“3万个春天”计划进行专项就业扶持，并开放了百城3万站点全力支持家庭创业。

当受新冠肺炎疫情影响，近几月来我国经济发展经历阵痛，不少中小企业面临很大的经济压力，很多人面临就业问题，今年就业形势相比往年也较为严峻。在当前疫情呈现可控状态的背景下，保障社会经济活动的正常运转，推进企业复工复产、促进各类人员就业已经成为了当前全社会各项工作进行的重中之重。

稳就业成为各级政府最为重要的工作内容。早在3月3日，国务院常务会议中提出，要部署完善“六稳”工作协调机制，有效应对疫情影响促进经济社会平稳运行；3月18日，国务院办公厅印发《关于应对新冠肺炎疫情影响强化稳就业举措的实施意见》，指出要深入贯彻统筹推进疫情防控和经济社会发展工作的重要指示精神，加快恢复和稳定就业。国务院常务会议明确，对“互联网+”、平台经济等加大支持力度，发展数字经济新业态，催生新岗位新职业。

作为“小店经济”的一种，快递驿站成为开放就业平台，也是当前快递物流业发展的缩影，特别是在特殊时期，发挥好快递驿站“小店经济”特殊作用，拓展就业新空间。近年来，电子商务在经历了快速的发展之后，逐渐成为我国社会经济的主要形式之一，广泛渗透到了企业和居民的生产生活中，而快递物流行业的兴起不仅为电子商务的快速崛起提供了支持，同时满足了互联网时代人们在进行网购时对便捷和高效服务的需求，其本身也因此走上加速发展的道路。行业的发展自然也带来了就业新业态的出现，在以电子商务为主的互联网经济的爆发下，快递物流业所需要和提供的岗位也进一步增加，根据数据显示，在2018年，快递对全国新增就业的贡献率就超过了2%，新增就业岗位超过20万人。

本次疫情期间，快递物流业的重要作用愈发凸显，我们要“变压力为动力，善于化危为机”，疫情的出现进一步显示了在近年来反复提起的包括快递物流业在内的服务业数字化转型的必要性，同时也让更多的用户群体，尤其是下沉市场的用户认识到了快递物流业对人们生产生活所起到的重要改变。同时，快递物流业也带动了相关行业的发展，如在菜鸟驿站的专项就业扶持中，还包括了以免加盟费，社区团购、洗衣服务、绿色回收等多样增收方式支持家庭创业。

作为快递最后1公里的服务主体， “小店经济”正在成为社区服务的基础。稳就业、方便就地就业下，快递驿站疏通、复苏城市经济的毛细血管，为百姓日常生活、衣食住行提供便利，不仅扩大消费市场，促进消费升级，也成为驱动城市经济创新及多元化发展的动力之一。

疫情终将褪去，但需求是不会轻易消散，尤其是对于依托于互联网经济而发展的快递物流业而言，本次疫情让更多的企业和用户都意识了进行更深程度的数字化产业升级的必要性，在未来，随着5G时代的全面来临，不仅快递物流业的需求将以一步迸发，智慧物流将变得更为普及，与之相关的就业新业态亦将出现，人们在进行就业时也会有更多的选择。（作者系中南财经政法大学数字经济研究院执行院长）

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