稳就业，有活儿干真踏实！（看！中国经济奋力突围②）

在湖南怀化市通道侗族自治县播阳镇上寨村，侗族妇女晒木料薄片，实现“家门口”就业增收。

吴三东摄（人民图片）

在湖北亿钧耀能新材股份公司车间，工人对生产线涂刷油漆除锈作业。

黄志刚摄（人民图片）

江苏连云港市赣榆区城头镇扶贫车间的工人在塑料编织生产线上忙碌。

司 伟摄（人民图片）

高铁疾驰，上亿农民工踏上返岗之路；机器轰鸣，扶贫车间迎回邻里乡亲；招聘上“云”，百万学子踊跃在线求职……今春，复工复产加速，就业热度正稳稳回升。

疫情来势汹汹，对部分行业冲击严重，就业成了全社会最大的担忧。稳经济先要稳就业！短短2个多月，政策“火力全开”，从真金白银的援企稳岗，到温暖人心的“点对点”护送上岗，就业回暖一路绿灯。

“以人民为中心”“全面强化稳就业举措”——这样的理念与行动，正牵手牢固的经济基础和市场优势，写下稳就业的民生长卷。

复工复产，激活就业大市场

“终于能上班了，有活儿干，感觉真好！”在湖北老家度过一个多月超长“假期”，周艳和丈夫重返工作岗位。“我们公司生产婴儿车，每个月100多万台的订单，接下来几个月都会很忙，公司还在招新人！”周艳说。

“终于收到录取信，心里这叫一个踏实！”应届毕业生张天弛3月底得到了心仪的工作机会。原本担心疫情会“阻挠”求职路，好在面试、实习各项招聘流程仍然正常推进，只是部分环节变个形式转到线上。

这个春天，许多人奔忙在求职、返岗路上。相比往年，进度虽慢了些，但暖意挡不住——

就业回暖，暖在携手御寒、共迎春光的节奏中。

3月13日，云海肴餐厅昆明南强街店恢复营业，店里员工张旭也结束在盒马鲜生短期的“共享员工”任务，回归原岗位。春节后，受疫情影响，餐厅迟迟不能开门，张旭很着急，“再不工作，真慌了！”当时，线下餐饮不少员工待业，而生鲜电商需求激增、人手紧缺，能不能携手互助？2月3日，盒马率先跟云海肴达成合作，随后，来自餐饮、酒店、出租车等行业的40多家企业、逾5000名“共享员工”加入盒马用工队伍，给大家救了急。

如今，疫情得到控制，熟悉的城市渐渐回来，“共享员工”们陆续返回老东家。盒马也在推进新的招聘计划，今年预计新开上百家店，总共开放3万个岗位。盒马招聘公告上有句话很醒目：“2020年的开头比预想中难了一点，但我们仍然充满信心！”

就业回暖，暖在重大项目、产业升级的加速中。

“去年底做的招聘计划是400人，现在扩充到550人，70%是校园招聘。”近几个月，南京诺维赞生物科技有限公司人力资源总监张国洋忙得连轴转，先后在全国组织了60多场双选招聘会。公司研发、生产满负荷运转，3月初还通过劳务公司合作聘用了300多名员工，紧急补充产能。“生物医药产业发展前景好，企业正在做更大的规划，加快临床研发布局和产品出海，这些都需要人才支撑。”张国洋说。

三峡集团启动风电“超级工程”，25个新能源项目释放岗位1.7万个；川藏铁路、京沈高铁工程建设不停步，活跃着奋斗者的身影……重大工程开工复工、重点项目铿锵突进，激活着就业大市场。

就业回暖，暖在新业态、新模式的拓展中。

在线教育老师紧俏，电竞陪练接单火爆……新业态、新职业快速发展，为就业开辟新航道。网易人力资源部总经理张鹏介绍，近期，网易在线教育、电商、游戏、音乐等核心业务更受关注，势头强劲，部分岗位正在扩招，自2月初以来，已有600多人通过“无接触招聘”加入网易。甚至“无接触招聘”本身，就涉及直播、短视频、远程会议、电子签，这些数字化的新业态，同样源源不断地创造着新“饭碗”。

一个个快速更新、向上攀升的数据，见证着这份暖意——

3月20日，人社部百日千万网络招聘专项行动启动，截至4月2日，超过百万家用人单位提供就业岗位860万个；

春节至今，招聘平台BOSS直聘持续追踪就业市场情况，监测显示，7周过去，市场人才需求已基本恢复到去年同期水平；

在湖北、在武汉，“云招聘”持续火热，3月30日上线的“武汉国企2020云选大展——百万大学生留汉创业就业专场线上招聘会”，一次推出28项职业类别的1006个高薪优岗……

路透社报道：“随着企业恢复运营，很多人离开家乡前往大城市寻找工作，中国就业市场正显示出复苏景象。”

握指成拳，织密就业保障网

从最初员工返岗困难、物流受限，到后续面临资金紧缺、经营遇阻等问题，防疫期间，确有一些企业稳岗压力加大，就业面临的挑战也不少。

怎么办？就业优先！支持政策密集出台，握指成拳，牢牢织密就业保障网。

——复工就是稳就业，复产就是稳经济。

“第一次坐飞机竟然是复工包机！”2月27日16时，拿着村委会开的证明和防疫通行码，山西务工人员老苏登上了深航的飞机，奔向广东惠州。同机157名乘客都是TCL王牌电器的员工，大多数是头一回坐飞机。在惠州平潭机场，工人们又坐上专车前往TCL工厂。“这一趟把我们从家门口直接送到厂里，安排得真周到！”老苏说。

包飞机、包专列、包大巴，一趟趟行进在春天的“复工号”，把劳动者送到园区、企业、车间。目前，全国已有1亿农民工外出务工，占春节前返乡农民工的80%。截至3月28日，全国规上工业企业平均开工率、复岗率分别达到98.6%和89.9%，中小企业开工率超过70%。

——减负、稳岗、援企，稳企业就是稳住就业源头。

“线下业务几乎暂停，前段时间的确不好过。”陕西西安的蒜泥科技有限公司，旗下教育培训板块受疫情影响不小。公司副总经理门海桐天天琢磨：“要带领100多人的团队挺过难关，成本该咋缩减？”社保降费和稳岗返还政策犹如“及时雨”，“我们申请了相关政策，已减免金额4万多元，更多的还在申请，帮扶力度很大！”门海桐说，公司上下士气大振，就等着开工了。

“这样的力度前所未有！”人力资源和社会保障部有关负责人介绍，为支持企业稳岗复产，今年2月共减免养老、失业、工伤3项社保费单位缴费1239亿元。一季度已有146万户企业享受失业保险稳岗返还222亿元，惠及4951万职工。

俄罗斯高等经济学院东方学教研室主任阿列克谢·马斯洛夫一直关注中国就业形势，他认为，各地能够迅速复工复产，要归功于中国政府采取了一系列扶持企业的措施。

——强技能、优服务，提升劳动力供给质量就是拓宽就业空间。

病毒无情，学习有径。眼下的窗口不妨打造为提升的机会。人社部部署，6月底前实现免费线上职业技能培训500万人次。

“多亏人社部门大力支持，让我们及时享受在线培训补贴政策，对缓解企业停工期间职工焦虑、强化技能素质、疫情后恢复生产起到了重要作用。”上海强生控股出租公司负责人说。目前，上海市已开展线上培训的企业达4229家。

还有创业担保贷款支持、“小店经济”加力扶助以及消毒防疫、保洁环卫等公益岗位托底安置……“稳就业”政策越来越细致、越来越有温度。

“相信随着这些政策实施落地，将不断激发市场主体活力，增强经济回升动力，为恢复和稳定就业营造良好的环境。”人社部副部长游钧说。

基础牢固，利好条件没有变

疫情在全球蔓延，引发海内外对中国就业的新疑虑。今年前两个月，全国城镇调查失业率环比已有所上升，部分行业若再受到较大的外部影响，就业还能不能稳得住？

稳就业，眼前确实有压力、有难关，但基础条件没有变。

“要看到，我国经济具有强大的韧性、潜力和回旋余地，长期向好的基本面没变，就业市场有条件保持稳定。”国家统计局人口和就业统计司司长张毅说。

经济根基依然牢固——

中国是全球第二大经济体，去年GDP总量接近100万亿元，拥有庞大的国内市场和齐备的产业体系，就业市场空间广、潜力足。随着经济社会发展复苏，3月份制造业采购经理指数大幅回升，制造业企业复工率达98.7%。彭博新闻社网站报道称，制造业活动强劲反弹，表明中国经济正在重启。

就业的稳定，不仅源自经济体量和活力，更与经济结构优化密不可分。快递小哥、外卖骑手、网约车司机……他们既是城市的活力细胞，又构成一道亮眼的就业风景线。2018年底，服务业就业人员近3.6亿人，比重达到46.3%。而在家政、养老等服务领域，就业缺口还有上千万，等着劳动者来深耕。

中国人民大学劳动人事学院院长杨伟国做过相关课题研究，“我们发现，不论在工作规模、工作机会增长还是在丰富工作形态与结构方面，数字经济平台都已成为近10年中国就业领域最突出的现象，未来也必将为新增劳动力创造更大的就业天地。”

政策效应正在释放——

高校毕业生874万名，找工作会不会难上加难？你看，“中国石油校园春招8000人”“兵器装备集团1471人校招来啦”“中国电子发出3000+岗位邀请”……全球500强巨头竞相伸出橄榄枝，一个个含金量十足的岗位传递稳就业的诚意。同时，开发一批基层岗位，增加就业见习数量，扩大硕士及专升本招生规模，多管齐下，让高校毕业生安心。

订单下滑，对外贸岗位的冲击加大了吗？别急，安排上了！针对纺织服装、轻工产品、玩具、家具类企业，相关部委、行业协会和电商平台一起发力，开展专题线上销售活动促消费，研究举办网上展销会、订货会，缓解企业的订单困境。“一方面启动需求，另一方面加大政策扶持，帮助企业渡过难关。”工信部副部长辛国斌说。

更重要的是，中国的广大劳动者能干、肯干、加油干——

“市场阴晴不定很正常，需求变了，我们就紧紧跟上。”受疫情影响，单位食堂、饭店等老主顾食材需求量明显少了，北京绿源金鼎商贸有限公司负责人张志强就带着大伙儿灵活应变，设计生鲜套餐组合、配送进城，即便暂时挣钱不多，但张志强认定：“公司运转着，员工没闲着，每月有工资发着，我们对今后就满怀希望。”

“短短20天，卖出2万多单，涨了10万粉丝！”在江西省赣州市寻乌县，返乡创业的黄洪林前些日子愁得不行。疫情发生后，合作社近2000亩赣南脐橙和百香果没了销路。没想到在电商平台开店做直播，一下子解决了村里上百户的难题。“搭互联网快车，村民的财路丢不了。我有信心今年把店做大，把咱合作社的好水果都卖出去！”

有这股拼劲儿，有市场、有政策、有活干、有钱挣，中国就业局面一定稳得住！

(责编：栗翘楚、杨曦)