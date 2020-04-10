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整治APP乱象须形成社会合力

2020年04月10日08:38  来源：经济参考报
 

　　近日，国家互联网信息办公室指导北京市互联网信息办公室，针对百度APP多个频道存在严重违规问题，严肃约谈百度公司负责人，要求立即停止违规行为。网民认为，部分互联网APP为了博人眼球、吸引流量，忽略了内容质量，对APP乱象必须“零容忍”。依靠政策和法律手段，加大惩处力度，是规范传播秩序和净化网络环境的必要之举。

　　网民“陈从军”表示，传播低俗庸俗信息、密集发布“标题党”文章，不仅让人厌恶，而且危害互联网环境。

　　网民“李伟民”建议，职能部门细化管理措施，压实管理责任，提高行业准入，尽快制定细致的APP投放标准和监管措施，对违规企业加大惩处力度，提高犯罪成本，坚决禁止违规APP上架，促进APP市场健康发展，维护风清气正的网络生态。

　　另外，APP生产企业应严格落实各项法律法规，本着高度的社会责任感，积极弘扬社会主义核心价值观，开发合乎市场和群众需要的APP，赚安心钱、长久钱，面对不法竞争者应积极举报，不能只为眼前利益而同流合污。

　　网民“陈列”认为，网络生态关系到每个人的切身利益，淫秽色情、低俗庸俗、恐怖惊悚、赌博诈骗等不良信息在网上传播挑动群众的神经，在网下也会形成不良的社会风气，特别是对判断力较低的青少年影响最大，严重影响青少年的身心健康。面对违规违法APP，网民应群策群力，做好监督“主人翁”。

　　网民指出，只有社会各界都积极行动起来，形成治理违法违规APP的合力，才能让优质APP越来越多，让不法APP无处容身，打造更干净、安全、风清气正的网络环境。（记者单纯刚 整理）

(责编：栗翘楚、杨曦)
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