财政部全面启动2020年预算绩效评价工作

财政部网站9日消息，财政部日前印发了《财政部办公厅关于做好2019年度中央部门项目支出绩效评价工作的通知》、《财政部办公厅关于做好2020年重点绩效评价工作的通知》和《财政部关于开展2019年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》，标志着财政部今年预算绩效评价工作全面启动。

据财政部监督评价局相关负责人介绍，此次绩效评价聚焦推进改革发展、保障重点领域和加强薄弱环节等方面，围绕全面建成小康社会、打好三大攻坚战、实施乡村振兴战略等重点领域支出开展。评价范围涵盖一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算以及PPP项目、政府投资基金等投融资活动。此外，新冠肺炎疫情防控财税政策落实和资金管理使用情况也被纳入到此次评价范围。

上述负责人表示，下一步，财政部将进一步优化工作机制、细化工作流程，加强督促指导，统筹规划预算绩效评价工作，压实部门、地方主体责任，加强过程控制，切实把控评价质量，形成“全国一盘棋”的工作局面。同时，重点加强评价结果应用，严格落实政府过紧日子的要求，按照“花钱要问效、有效多安排、低效多压减、无效要问责”原则，将绩效评价结果作为预算安排、政策完善和加强管理的重要依据，并督促做好问题整改落实工作。（记者孙韶华）

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