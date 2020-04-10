遏制耕地撂荒需关注产业效益

近年来，一些地方耕地撂荒确实不同程度存在。究其原因，既与田块本身种植耕作条件差有关，也与经营主体自身的具体情况有关。尽管撂荒所占比例很小且多是季节性，但仍要高度重视撂荒背后的原因。粮食生产并非高枕无忧，要时刻绷紧耕地保护利用这根弦，从产业效益角度寻求解决之道

4月8日，中共中央政治局常务委员会召开会议提出，要抓好春季农业生产，加强粮食市场价格监测和监管。眼下，正是春耕生产的关键时节。此前，因为种粮效益低，有的地方出现耕地撂荒现象。笔者认为，尽管撂荒所占比例很小且多是季节性，但仍要高度重视撂荒背后的原因。粮食生产并非高枕无忧，要时刻绷紧耕地保护利用这根弦，从产业效益角度寻求解决之道。

我国幅员辽阔，耕地资源禀赋差异大。总体看，耕地撂荒现象在东北西北一季作物区很少出现，主要在南方一年两熟作物区，大多数是季节性撂荒，不是全年撂荒。撂荒的田块大多是低产田块，分布零散或是低洼易涝，这些田块水利设施差，没有机耕道，机械无法作业，大户不愿流转，小户种植积极性也不高。

究其原因，既与田块本身种植耕作条件差有关，也与经营主体自身的具体情况有关。随着城镇化进程加速，种粮效益低、生产成本高、自然风险大等问题逐渐浮现。部分工商资本下乡种田，重短期利益，轻长期经营，容易出现经营不善，难免中途弃耕。个别种粮大户片面追求土地规模，贪大求快，导致资金紧张，也可能退租或缩小规模。

稳粮食首先是稳面积。从法律法规角度看，土地经营权受让方弃耕抛荒连续两年以上的，承包方可单方解除土地经营权流转合同。从产业经济角度看，这些撂荒的农田虽然比例不大，但今后开发利用的潜力还很大。要遏制弃耕抛荒现象，需将难耕的撂荒田变为致富的金土地，让农民和各类主体从中获得收益，这样才能调动其种粮积极性。

今年是全面建成小康社会的收官之年，针对疫情带来的农资到村、农民下田等问题，中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组及时下发《当前春耕生产工作指南》，指导各地不误农时春耕备耕；经国务院同意，有关部门将今年粮食生产目标下达各省级人民政府，层层压实稳面积责任；原计划中的休耕减少实施，轮作尽量种植粮食，粮改饲面积暂不扩大，这些都是多年少有的举措。

近期，全球粮食市场受到疫情冲击，粮食的重要性更加凸显。新近发生的多国囤粮、限制出口现象，用事实证明了我国立足国内粮食安全战略的正确性，也给我们上了一堂生动的粮食安全“警示课”。这启示我们既要稳定当下的种粮面积，也要做好长远的“藏粮于地”，可以从三方面做文章。

一是强基础。要加强耕地基础设施建设，增加投入，通过平整土地、配套沟渠、修建机耕道路，把低产田变成高产田，使这些撂荒田变成农民愿意种、大户愿意租的常用田。同时，加大粮食生产政策支持力度，稳定粮食市场价格，保障种粮基本收益，让农民种粮不吃亏，让产粮大县有动力。

二是降成本。撂荒田块之所以撂荒，一大原因是种植成本高，尤其是对租地经营户来说不划算。农业规模经营绝不仅只是集中土地，单一要素规模的大小并不能决定效益的高低。因此，要探索农业经营新模式，发展农业生产性服务业，面向小农户开展代种代收、联耕联种、生产托管等服务，以服务规模化补充土地的规模化，不流转土地，从而降低成本。

三是靠转型。传统农业向现代农业转型过程中，种粮收益差距拉大。一些主体效益不好，原因在于其“原字号”“初字号”的大路货居多，缺少产业化经营，处在价值链低端。要以高质量发展为导向，面向市场需求，引导其调整种植结构，调优品种结构，延伸产业链，拓展价值链，优先发展强筋弱筋小麦、优质稻、高蛋白大豆等。（乔金亮）

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