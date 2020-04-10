城市落户再放开 城乡融合迈新步

国家发展改革委近日印发《2020年新型城镇化建设和城乡融合发展重点任务》（以下简称《重点任务》），从提高农业转移人口市民化质量、优化城镇化空间格局、提升城市综合承载能力、加快推进城乡融合发展等方面，提出了28项重点任务。

记者发现，与往年印发的《重点任务》相比，今年的文件名称中还突出了“城乡融合发展”。对此，民盟中央经济委副主任、中国城市和小城镇改革发展中心研究员冯奎在接受经济日报记者采访时认为，《重点任务》体现了问题导向与目标导向相结合。从问题来讲，中国在新型城镇化、统筹城乡发展方面取得了显著进展，但城乡要素流动不顺畅、公共资源配置不合理等问题依然突出。从目标来讲，新型城镇化与乡村振兴双轮驱动、实现高质量城乡融合发展，这是中国迈向现代化的必由之路。

《重点任务》提出，以深化改革户籍制度和基本公共服务提供机制为路径，打破阻碍劳动力自由流动的不合理壁垒，促进人力资源优化配置。督促城区常住人口300万以下城市全面取消落户限制。推动城区常住人口300万以上城市基本取消重点人群落户限制。督促除个别超大城市外的其他超大特大城市和Ⅰ型大城市坚持存量优先原则，取消进城就业生活5年以上和举家迁徙的农业转移人口、在城镇稳定就业生活的新生代农民工、农村学生升学和参军进城的人口等重点人群落户限制。推动Ⅰ型大城市探索进城常住的建档立卡农村贫困人口应落尽落。鼓励有条件的Ⅰ型大城市全面取消落户限制、超大特大城市取消郊区新区落户限制。

为促进农业转移人口等非户籍人口在城市便捷落户，《重点任务》提出，鼓励各城市政府简化户籍迁移手续，加强落户政策宣传，开通线上申请审核系统，大幅提高落户便利性。推动超大特大城市和Ⅰ型大城市改进积分落户政策，确保社保缴纳年限和居住年限分数占主要比例。

“城市落户再放松，是在既定改革方向上对政策的进一步落实。尤其是在当前，推动农业转移人口和城市间流动人口在适宜的城市实现落户，对于疫情之后拉动投资、促进消费、增强经济社会发展的韧劲具有重要意义。”冯奎认为。

“《重点任务》对中心城市发展描绘了更加清晰的路径图。这次的通知，结合中国城市发展实际，提出了中心城市的四种主要类型，进一步明确了中心城市在都市圈、城市群发展中具有牵头协调的地位与作用等，这对于未来中心城市的高质量发展，导向意义十分突出。”冯奎说。（记者熊丽）

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