中小学延期开学“学生奶”拉响去库存“警报” 专家：纾困解难政府作用应显现

受新冠肺炎疫情影响，全国各地中小学延期开学，导致乳制品企业生产的“学生奶”既不能配送到学生手中，又不能在市场上销售。随着时间推移出现保质期临近、库存积压等问题，企业压力大，学生又喝不到新鲜奶，如何破局？

“目前全国学生饮用奶日均供应量1850万份以上，惠及2200万中小学生，覆盖全国31个省、自治区、直辖市的6万所学校。”中国奶业协会副会长兼秘书长刘亚清曾公开这样一组数据。学生奶是由国家财政拨款、教育部门采购分发、有学生奶生产资质的企业生产配送，是国家营养干预计划之一，对于提升孩子身体素质发挥了重要作用。

另外，在册学生饮用奶生产企业117家，隶属70家集团公司，分布在全国的28个省、自治区、直辖市，日处理生鲜乳总能力5万多吨。备案学生饮用奶奶源基地366家，分布在全国29个省、自治区、直辖市，泌乳奶牛总存栏近40万头，日均供应生鲜乳1万多吨。

疫情发生以来，多家乳企储备学生奶均处于库存积压情况，一方面学生奶不得用于市场销售，另一方面，又有严格的保质期要求，学生奶何去何从？乳企拉响去库存“警报”。

“现在已经四月份了，全国中小学还没有开学，有些去年底生产的学生奶，按六个月保质期算的话，到今年五六月份就到期了，如果还不能及时处理，就会给企业带来经营压力。”中国乳业高级分析师宋亮分析称，一般奶制品的生产都是提前一个月，现在来看，保质期临近还不是普遍现象，但是如果到下个月学校还没有开学，并且学生奶没有得到有效处理，那么保质期临近就会成为一个普遍问题。

对此，宋亮认为，暂停生产学生奶是企业当务之急，应该延缓到学校复课以后再进行生产。另外，对于临近保质期的产品如果不能消化，可以回收做成动物饲料，卖给相应的动物饲料的企业，减少生产损失。当然，有条件的情况下，还是要尽力把学生奶送到学生手中。他建议，可以根据学生所在辖区，直接把产品送到社区，然后由社区转交给每个家庭。

但是疫情期间，这样二次派送涉及的人力和物流成本，谁来买单？宋亮称，在学生奶配送方面，地方政府的作用要显现，做好企业补贴和协调派送的工作。可以将学生奶送到指定位置，然后由学生家长去自提。

对于额外的人力成本以及物流转移成本，中国食品产业分析师朱丹蓬同样认为，很难做到一家一家派送，需要政府和企业的协调。

疫情下，企业经营面临压力，惠及学生的利好政策难以抵达，采访中多位专家表示，纾困解难，各地政府作用应及时显现。

“学生奶本身是公益性质，平时也是有政府补贴的一部分，虽然受疫情影响，学生不能及时喝到牛奶，但是各地政府还是应该把钱补贴到企业。”宋亮表示，对于地方政府来说，既要给予企业真正的的帮助，又要确保特殊时期学生的营养补充和免疫力提升。

奶制品企业亟需政策纾困。朱丹蓬称，企业除了自救之外，更多还是需要政策的帮扶。对于受困于学生奶库存积压的企业，各地政府可以精准到以人头来核算补贴，因为每一个学生是在册备案的，这样就可以做到精准。“另外，随着各个省市高三、初三陆续开学，可以消化一部分学生奶。但是另外一部分，还是需要各地政府协调，可以送到养老院等福利机构。”朱丹蓬说。

国家“学生饮用奶计划”是一项关系国家、民族根本利益的长远大计，旨在通过在课间向在校中小学生提供一份优质牛奶，促进中小学生发育成长、提高青少年儿童的健康水平。宋亮表示，疫情期间，学生有对健康和免疫力增加的需求，牛奶正是能够提高免疫力的食品，特别对于贫困家庭和地区，各地政府作用应该积极显现。

(责编：许维娜、夏晓伦)