北京：规模以上建设工程复工率超99%

央视网消息：北京在做好疫情防控的同时，积极有序推进复工复产。根据北京市住建委的统计，截至4月8日，北京2130项规模以上建设工程已复工2126项，复工率超过99%。

在这2130项工程里，北京市续建重点工程复工率96.7%，保障房建设项目复工率99.8%，商品房建设项目复工率100%。截至4月8日，北京全市施工现场到岗人员32.4万人，到岗人数超过500人以上的项目有119个。

北京城建广渠路东延工程项目经理 康健：目前，仅在我们标段的工人就有1100名，能满足我标段的施工需要。现在正在进行的主要是隧道结构施工，确保实现今年的节点工期目标。

北京市住建委等部门帮助企业打通来京复工渠道，已为企业和劳务人员解决返京问题1950余项。为及时解决各类建材供应困难，北京市住建委开通了工程复工服务保障“直通车”热线、建材应急协调平台等，提供不间断服务。

北京市住建委节能建材处处长 薛军：我们建立了供需双方的网上对接平台，定期为施工项目和建材供应单位推送相关的信息，力争实现让料等人，不让人等料。为有运输困难的项目单位开具了应急物资的转运证明，确保从外地进京的物资能够及时快速运到工地，确保项目的复工复产需求。

(责编：冯粒、曹昆)