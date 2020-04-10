罗永浩的第二场带货开播在即 捐360万义卖湖北脐橙

罗永浩的第二场抖音带货开播在即，4月9日，他在社交媒体上晒出一张飞书工作日历，其中包含部分直播选品。根据日历，罗永浩第二期选品，包括植观洗发水、哈弗汽车、办公套件飞书等，并义卖秭归伦晚脐橙。
罗永浩在微博上表示，“@飞书 这个日历做得不错，我一天的计划都在这儿了。”日历上从早到晚排满了日程，9号下午1点半到2点半之间，是“恶补直播礼仪”；4点半到5点，是开策划会：此外，还出现了不少产品品牌名。
从日历显示的16个选品来看，罗永浩第二场直播中可能出现的品牌有高资、柚家、360、有道、元气森林、云麦等。整体上和首场类似，均是围绕数码产品、生活日用、零食小吃等方向展开。
除飞书日历显示的选品外，今日早些时候，罗永浩还通过短视频透露，将在新一期直播中为湖北进行义卖。他表示，团队联合“复苏计划”，用首期直播打赏收到的360万元，采买了一些秭归伦晚春橙，将在4月10号的直播当中，以1分钱5斤的包邮价“卖给”用户。
第一场直播已过去一周，罗永浩首秀获得了超过1.1亿的支付交易额，但由于出货量大，出现了一小部分售后问题。对此，罗永浩和他的助理@交个朋友 ，在微博上一一对小龙虾、钟薛糕等产品发货及售后进行了解释。也有不少用户表示，已经顺利收到了货。
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