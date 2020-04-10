复工复产|成交额1793万元 网友直观感受武汉特色品牌

原标题：“市长带你看湖北”首场直播：总成交额1793万元

中新网4月9日电 “希望通过直播，帮助湖北的企业复工复产，提升武汉特色产品的知名度，也希望这次直播带货能够起到蝴蝶效应，为湖北企业带来更多更好的商机。”4月8日下午3点，“市长带你看湖北”活动首场直播开始，武汉市政府党组成员李强第一次走进直播间，向网友介绍武汉经济重启和复工复产情况，并推介良品铺子、蔡林记、仟吉西饼、周黑鸭、新农牛肉、扬子江糕点、东风风神等知名湖北企业产品。

李强表示，受疫情影响，武汉市食品生产和汽车制造企业遭受严重损失。此次参与直播，是希望通过“直播+短视频+电商”的模式，让广大网友直观感受武汉特色品牌。他还透露了此次直播带货的选品标准，“这些参与直播的产品都是有口皆碑的，像新农牛肉、扬子江食品都是老字号。”

被主持人问及多款湖北美食中，最喜欢哪款时，李强选择蔡林记热干面聊起了往事，“1979年9月我在华东工学院读书时，学校对面就有一家，吃了3两到中午都不饿，所以疫情期间我和很多武汉市民一样，想念这个面，城市解封了，大街小巷上的小吃店渐渐的都开张了，武汉市民可以走出家门，过个早，吃上一碗热气腾腾香喷喷的热干面，这是一种实实在在的小确幸。”

数据显示，该场直播活动累计观看人数超过252万。除了市长直播间，“涂磊”、“老饭骨”、“带盐人小关老师”、“稻草放毒”、“我是不白吃”、“大野蜜探 背锅侠”、“浪胃仙”等多位创作者，当天也通过直播、连麦等方式，助力湖北特产售卖。据了解，平台还将邀请所有主播在购物车挂售湖北产品，助力当地产品销售和企业、农民增收。

截至4月8日24点，当天直播带货总销售额达1793万元，累计热销产品超过29.9万件，包括4.4万份蔡林记热干面，14.4万盒周黑鸭，2.7万袋件良品铺子零食，以及数千份扬子江糕点、新农牛肉、仟吉绿豆糕等。

当天，武汉市商务局局长韩民春、武汉市农业农村局局长谭本忠、良品铺子董事长杨红春、周黑鸭董事长周富裕、仟吉食品董事长陆伟、扬子江乳业食品董事长梅红运等也陆续来到直播间，与网友互动交流产品情况。

周黑鸭方面负责本次直播活动的市场经理介绍，目前，周黑鸭华中、华北、华南三大生产中心，在政府相关部门及机构的支持与检验下，有序恢复生产运转，全国门店也陆续营业。消费者还可以通过外卖、电商等渠道为湖北品牌、为周黑鸭助力。“直播给到了我们与粉丝互动的窗口。在全国抗疫取得阶段胜利之时，我们希望同各行各业、广大消费者一起点亮武汉。”

中央财经大学中国互联网经济研究院副院长欧阳日辉，对直播带货推动湖北经济复苏的举措予以肯定。他在接受中国教育网络电视台时表示，直播带货目前成为地方政府复工复产的重要抓手，也是中小微企业稳定经营的重要手段，也体现出抖音等平台的企业社会责任。“全国中小企业通过直播带货，探索了新的业务模式，促进产品营销、管理模式等创新。企业稳定了，就业就稳定了，湖北经济恢复就有望了。”

为助力湖北高效复工复产，4月8日，在商务部电子商务司的支持下，抖音联合湖北省互联网信息办公室、湖北省商务厅、湖北省农业农村厅发起“援鄂复苏计划”，助力湖北经济在后疫情时期的复苏。

(责编：冯粒、曹昆)