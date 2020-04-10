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湖北：13市长直播带货 百亿流量助力重启

2020年04月10日14:50  来源：新华网
 
原标题：湖北：13市长直播带货 百亿流量助力重启

　　受到新冠肺炎疫情影响，湖北在一月按下了暂停键。如今，湖北省各城市均进入有序复工复产阶段，随着武汉解除离汉通道管控措施，打好经济发展“第二仗”就成为当下重点。

　　4月8日，在商务部电子商务司的支持下，湖北省互联网信息办公室、湖北省商务厅、湖北省农业农村厅与抖音联合发起“湖北重启 抖来助力”复苏计划，投入百亿流量、发起百场直播，多项举措支持湖北高效复工复产。在抖音APP内搜索“助力湖北”，即可在专题页面查看活动详情和参与方式。

　　百亿流量号召网友为湖北拼单

　　为推广湖北省优质商品及荆楚文化，抖音将投入百亿流量，对湖北企业、创作者、主播、官方机构和媒体提供流量扶持，通过发布优质内容、直播带货等方式，展示重启后的湖北生活。

　　同时，为帮助湖北省13个地级市州打造城市名片，将开展13场“市长带你看湖北”直播活动，推介当地农产品、食品、消费品，将湖北优质商品推向全国消费者。首场直播于4月8日在武汉进行，武汉市政府党组成员李强也会在直播间介绍当地复工复产、百姓生活，以及当地特色产品。

　　除此之外，当天还有涂磊、“老饭骨”等50位创作者通过短视频或直播的方式，售卖湖北特产。还将邀请所有主播在购物车挂售湖北产品，助力当地产品销售和企业、农民增收；罗永浩也将在4月10日的直播中推荐湖北农产品。

　　多项举措助力企业复工复产

　　创作者“农村悦悦”是湖北潜江小龙虾养殖户，她谈道，“受疫情影响，家乡小龙虾销售受阻，如果不及时卖出去，会影响虾农们后续养殖，已有不少厂家联系我，希望能一起把本地产品卖出去。”

　　为帮助湖北企业恢复正常经营，抖音为湖北商家提供从入驻到运营全流程服务，包含减免湖北企业全额认证费用，免费开放线上精品企业营销课程，为湖北企业发放巨量星图服务费减免券。

　　同时，将面向湖北企业、创作者开展多场专项培训，包含系统性新媒体培训、直播实操培训及商品销售链路培训等内容，帮助当地企业实现复工后快涨粉、高人气、强带货的营收增长目标；帮助创作者快速掌握运营技能，通过直播带货、巨量星图提升收入。

　　对于湖北的创作者和主播，制定了相应的激励计划，为湖北创作者提供周期性奖励，开通0粉丝带货等权限；对首次开播的湖北达人，提供直播间冷启动支持；针对湖北区域MCN，开启入驻绿色通道，优先审核。

(责编：冯粒、曹昆)
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