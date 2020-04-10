人民网>>财经

“花开天府云游四川”多链路直播活动明日举行 13个景区首次集中呈现最美四川

郑梓

2020年04月10日15:20  来源：未来网
 

　　3月18日，由四川省委宣传部、四川省委网信办、四川省文旅厅共同主办，快手和当地融媒体作为主呈现平台的“花开天府”全媒体主题宣传推广活动在四川启动。

　　4月10日，“花开天府” 全媒体主题宣传推广活动将举行首次多链路直播活动，稻城亚丁、杜甫草堂、三星堆、黄龙、锦里等13个颇受全国网友关注的四川人气景区将分上、下午两个时段同步在快手多链路直播间进行直播。

　　届时，网友只需进入置顶区的直播间，就可自由切换视角，同一时间欣赏最全面的四川美景。

　　13个景区首次集中呈现 融媒体主播带您体验四川美景

　　在武汉解封的4月之初，网友们的生活逐渐重启，这场多链路的汇报式直播将让人感受到城市街头巷尾、景区花满枝头的浓浓春意。作为“花开天府”活动的重要组成部分，“云游四川”活动旨在展现四川春暖花开、生机勃勃的自然人文之美。

　　在本次的直播活动中，网友们可隔空畅游最后的香格里拉——稻城亚丁，可静听窗含西岭千秋雪的杜甫草堂、可回望上下四千年三星堆往事，可朝圣李冰父子一堰定天府的都江堰，也可感受武侯身边人山人海的锦里窄巷……

　　而代替网友们去“体验”景区的，恰是对景区情况最熟悉的当地融媒体主播们和景区导游们，在如数家珍的介绍中，所见除了春暖花开的美景，也有浓厚的当地生活氛围，入耳除了方言的新鲜感，也有可和大家无障碍交流的播音腔，将为全国老铁们带来全新的视听体验。

　　据悉，本次多链路直播时间段为4月10日10：00-12:00和15:00-17:00，参与直播的包括位于阿坝州小金县的四姑娘山景区、德阳市广汉市的三星堆景区、甘孜州稻城县的稻城亚丁景区、成都市青羊区的杜甫草堂景区、成都市都江堰市的都江堰景区、阿坝州松潘县的黄龙景区、成都市武侯区的锦里（武侯祠）景区、甘孜州丹巴县的甲居藏寨景区、成都市彭州市的白鹿镇景区、成都市双流区的黄龙溪景区、南充市嘉陵区的天乐谷景区、成都市龙泉驿区的蔚然花海景区、成都市大邑县的花溪谷景区等。

　　景区多链路直播首秀 全国网友聚焦“四川直播间”

　　据悉，本次直播将采用多链路直播技术进行，进入“花开天府 云游四川”直播间后，网友们只需轻点右上角“切换镜头”，即可自由切换视角。

　　据快手相关负责人介绍，多链路直播间技术此前曾应用于央视阅兵直播等大型活动的转播，概念上类似于“多机位直播”，是在此基础上，根据用户需求定向做的专属于短视频平台的直播功能。

　　在“花开天府 云游四川”多链路直播间里，快手将7、8个不同位置的景区，以不同视角、不同空间、不同机位的直播内容相互关联，并且提供便捷入口，供用户在几个关联直播间组之间轻松互相切换。该负责人介绍，“在前天武汉重启的直播中，我们也采用了同一技术。”

　　在多链路直播技术的支持下，对四川美景感兴趣的网友们可以自己做自己的导播，自行决定和选择观看的内容，而参与展示的景区也可在同一时间收获到来自不同网友们的关注，也实现了一种疫情下的新式“春游”体验。

　　据悉，此次“花开天府”全媒体主题宣传推广活动将持续到4月中下旬，此后除持续进行的短视频大赛外，直播领域还将推出“花开天府”宅家游宅家购等系列直播活动。

(责编：许维娜、夏晓伦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved