“花开天府云游四川”多链路直播活动明日举行 13个景区首次集中呈现最美四川

3月18日，由四川省委宣传部、四川省委网信办、四川省文旅厅共同主办，快手和当地融媒体作为主呈现平台的“花开天府”全媒体主题宣传推广活动在四川启动。
4月10日，“花开天府” 全媒体主题宣传推广活动将举行首次多链路直播活动，稻城亚丁、杜甫草堂、三星堆、黄龙、锦里等13个颇受全国网友关注的四川人气景区将分上、下午两个时段同步在快手多链路直播间进行直播。
届时，网友只需进入置顶区的直播间，就可自由切换视角，同一时间欣赏最全面的四川美景。
13个景区首次集中呈现 融媒体主播带您体验四川美景
在武汉解封的4月之初，网友们的生活逐渐重启，这场多链路的汇报式直播将让人感受到城市街头巷尾、景区花满枝头的浓浓春意。作为“花开天府”活动的重要组成部分，“云游四川”活动旨在展现四川春暖花开、生机勃勃的自然人文之美。
在本次的直播活动中，网友们可隔空畅游最后的香格里拉——稻城亚丁，可静听窗含西岭千秋雪的杜甫草堂、可回望上下四千年三星堆往事，可朝圣李冰父子一堰定天府的都江堰，也可感受武侯身边人山人海的锦里窄巷……
而代替网友们去“体验”景区的，恰是对景区情况最熟悉的当地融媒体主播们和景区导游们，在如数家珍的介绍中，所见除了春暖花开的美景，也有浓厚的当地生活氛围，入耳除了方言的新鲜感，也有可和大家无障碍交流的播音腔，将为全国老铁们带来全新的视听体验。
据悉，本次多链路直播时间段为4月10日10：00-12:00和15:00-17:00，参与直播的包括位于阿坝州小金县的四姑娘山景区、德阳市广汉市的三星堆景区、甘孜州稻城县的稻城亚丁景区、成都市青羊区的杜甫草堂景区、成都市都江堰市的都江堰景区、阿坝州松潘县的黄龙景区、成都市武侯区的锦里（武侯祠）景区、甘孜州丹巴县的甲居藏寨景区、成都市彭州市的白鹿镇景区、成都市双流区的黄龙溪景区、南充市嘉陵区的天乐谷景区、成都市龙泉驿区的蔚然花海景区、成都市大邑县的花溪谷景区等。
景区多链路直播首秀 全国网友聚焦“四川直播间”
据悉，本次直播将采用多链路直播技术进行，进入“花开天府 云游四川”直播间后，网友们只需轻点右上角“切换镜头”，即可自由切换视角。
据快手相关负责人介绍，多链路直播间技术此前曾应用于央视阅兵直播等大型活动的转播，概念上类似于“多机位直播”，是在此基础上，根据用户需求定向做的专属于短视频平台的直播功能。
在“花开天府 云游四川”多链路直播间里，快手将7、8个不同位置的景区，以不同视角、不同空间、不同机位的直播内容相互关联，并且提供便捷入口，供用户在几个关联直播间组之间轻松互相切换。该负责人介绍，“在前天武汉重启的直播中，我们也采用了同一技术。”
在多链路直播技术的支持下，对四川美景感兴趣的网友们可以自己做自己的导播，自行决定和选择观看的内容，而参与展示的景区也可在同一时间收获到来自不同网友们的关注，也实现了一种疫情下的新式“春游”体验。
据悉，此次“花开天府”全媒体主题宣传推广活动将持续到4月中下旬，此后除持续进行的短视频大赛外，直播领域还将推出“花开天府”宅家游宅家购等系列直播活动。
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