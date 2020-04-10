人民网>>财经

3月CPI数据出炉：通胀压力正在回落

徐奇渊

2020年04月10日15:49  来源：人民网-财经频道
 

4月10日国家统计局发布的数据显示，3月CPI、PPI同比涨幅分别为4.3%、-1.5%。这似乎表现出CPI和PPI背离的矛盾现象，但事实上，如果剔除食品价格涨幅，则非食品CPI、非食品PPI同比涨幅分别为0.7%, -2.0%。

其中，非食品PPI同比增速与去年10月水平较为接近，同为2016年中以来的最低。如果不考虑春节效应，则非食品CPI同比增速是2009年末以来的最低值。从非食品口径来看，CPI与PPI的趋势基本一致，目前均处于多年以来的低位。这表明，疫情冲击之后的复工过程中，我国经济仍面临总需求的进一步收缩。当前，我们首先应该担忧的，并不是总需求过热问题、也不是通胀问题，而是总需求不足问题。

数据来源：国家统计局（徐奇渊 制图）

另外一项证据也表明，食品价格上涨本身，主要是供给冲击导致的问题。一方面，PPI食品类价格同比涨幅较高，3月同比为4.5%，较1月和2月的5.1%略有回落，但仍然处于高位。另一方面，对应的农副食品加工业、食品制造业利润累计同比增速，却出现了显著下滑甚至是较大幅度的负增长。

其中，农副食品加工业2月利润累计同比增速为2.2%，不但较2019年11月的8.3%显著回落，同时也明显低于同期的食品类PPI增速。而食品制造业2月利润累计同比增速为-33.5%，甚至较去年末10%左右的水平大幅下挫。

这也表明，食品制造业和餐饮等行业一样，也受到了疫情的严重冲击。在此背景下，PPI的食品类同比增速并没有需求因素的支撑，主要是供给因素导致，例如：猪肉价格因素，此前物流不畅导致供求被阻断等。

食品类PPI的高位运行，和食品类工业企业利润的显著下滑，这种反差进一步表明，食品价格上涨主要由供给冲击导致，由此出现了含食品、不含食品价格指数的背离。不过，当前食品价格虽然还在高位，但其正在趋于稳定或出现回落。

3月，CPI食品烟酒项目环比下降2.7个百分点，PPI食品类环比下降0.3%个百分点。不过，随着物流畅通、生产秩序恢复，以及去年基期猪肉价格较高等力量逐渐发挥作用，后续CPI和PPI当中的食品价格有望进一步回落。

数据来源：国家统计局（徐奇渊 制图）

在此背景下，货币政策需要对当前较高CPI通胀率保持较高的容忍度，不必对当前的全口径通胀率做出反应。不过，当前CPI通胀率仍然保持在较高水平、消费者对通胀率的感知较为强烈的情况下，财政政策与货币政策的组合当中，财政政策尤其应当发挥主导作用。尤其是在疫情冲击之下，不确定性仍然较大，企业投资仍然缺乏信心，此时财政政策的挤出效应较小。同时，货币政策应更多扮演适应性、跟随性调整的角色，为政府和企业融资提供较为宽松的环境。（作者系中国社会科学院世界经济与政治研究所 研究员）

(责编：任妍、孙阳)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved