3月CPI数据出炉：通胀压力正在回落

4月10日国家统计局发布的数据显示，3月CPI、PPI同比涨幅分别为4.3%、-1.5%。这似乎表现出CPI和PPI背离的矛盾现象，但事实上，如果剔除食品价格涨幅，则非食品CPI、非食品PPI同比涨幅分别为0.7%, -2.0%。

其中，非食品PPI同比增速与去年10月水平较为接近，同为2016年中以来的最低。如果不考虑春节效应，则非食品CPI同比增速是2009年末以来的最低值。从非食品口径来看，CPI与PPI的趋势基本一致，目前均处于多年以来的低位。这表明，疫情冲击之后的复工过程中，我国经济仍面临总需求的进一步收缩。当前，我们首先应该担忧的，并不是总需求过热问题、也不是通胀问题，而是总需求不足问题。

数据来源：国家统计局（徐奇渊 制图）

另外一项证据也表明，食品价格上涨本身，主要是供给冲击导致的问题。一方面，PPI食品类价格同比涨幅较高，3月同比为4.5%，较1月和2月的5.1%略有回落，但仍然处于高位。另一方面，对应的农副食品加工业、食品制造业利润累计同比增速，却出现了显著下滑甚至是较大幅度的负增长。

其中，农副食品加工业2月利润累计同比增速为2.2%，不但较2019年11月的8.3%显著回落，同时也明显低于同期的食品类PPI增速。而食品制造业2月利润累计同比增速为-33.5%，甚至较去年末10%左右的水平大幅下挫。

这也表明，食品制造业和餐饮等行业一样，也受到了疫情的严重冲击。在此背景下，PPI的食品类同比增速并没有需求因素的支撑，主要是供给因素导致，例如：猪肉价格因素，此前物流不畅导致供求被阻断等。

食品类PPI的高位运行，和食品类工业企业利润的显著下滑，这种反差进一步表明，食品价格上涨主要由供给冲击导致，由此出现了含食品、不含食品价格指数的背离。不过，当前食品价格虽然还在高位，但其正在趋于稳定或出现回落。

3月，CPI食品烟酒项目环比下降2.7个百分点，PPI食品类环比下降0.3%个百分点。不过，随着物流畅通、生产秩序恢复，以及去年基期猪肉价格较高等力量逐渐发挥作用，后续CPI和PPI当中的食品价格有望进一步回落。

数据来源：国家统计局（徐奇渊 制图）

在此背景下，货币政策需要对当前较高CPI通胀率保持较高的容忍度，不必对当前的全口径通胀率做出反应。不过，当前CPI通胀率仍然保持在较高水平、消费者对通胀率的感知较为强烈的情况下，财政政策与货币政策的组合当中，财政政策尤其应当发挥主导作用。尤其是在疫情冲击之下，不确定性仍然较大，企业投资仍然缺乏信心，此时财政政策的挤出效应较小。同时，货币政策应更多扮演适应性、跟随性调整的角色，为政府和企业融资提供较为宽松的环境。（作者系中国社会科学院世界经济与政治研究所 研究员）

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