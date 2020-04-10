向世界传递中国温度 特斯联携科技防疫产品驰援卡塔尔

4月7日，特斯联正式将自主研发的、多类别科技防疫产品交予卡塔尔官方，为卡塔尔政府、口岸等部门提供重要保障，助力新冠肺炎疫情的全球防控。这是继几天前，特斯联向卡塔尔航空捐赠科技防疫物资后，对卡塔尔政府的一次全新驰援行动。与此同时，“特斯联火雷行动（Huolei Initiative）”还为卡塔尔紧急调配22吨，共计500万件防疫物资，与科技防疫产品一道运往卡塔尔，支援全球一线抗疫行动。

面对此次疫情，特斯联坚持利用科技防疫力量助力全球疫情防控，同时积极开拓全球采购资源援助疫区。截至目前，通过“特斯联火雷行动”，已将近千万件科技防疫产品及标准医疗防护物资运抵国内外10多个城市的抗疫最前线，通过百余次点对点的实际行动，支援这场疫情防控的全球阻击战。此次驰援卡塔尔，也是特斯联向卡塔尔一系列对中国援助行动的致敬。

特斯联创始人兼CEO艾渝表示，在过去几个月里，特斯联全员行动，向奋战在一线的抗疫逆行者们致敬。如今，在全球共担抗疫重任的时候，特斯联人愿意继续肩负起更多企业的国际社会责任，与全球人民携手共同战疫、科技战疫。”我们始终坚信在当今全球化的时代背景下，科技的力量将帮助我们节制全球疫情的发展，胜利终将属于全人类。”

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