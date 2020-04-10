“春暖花开、国聘行动”累计提供招聘职位50万个

由中央广播电视总台联合国资委共同发起、央视频携手国投人力共同主办的大型线上招聘活动“春暖花开 国聘行动”上线一个多月来，共吸引中央企业、大型国企、知名民企和社会机构4700多家。截至4月9日，累计向应届大学毕业生等求职者提供了超过50万个优质招聘职位，约300所高校参与招聘。
为助力疫情期间企业复工复产，有效解决求职者燃眉之急，中央广播电视总台央视频在3月初启动了“春暖花开 国聘行动”。目前，活动已经吸引4700多家各类企业和社会机构入驻。其中，参与线上宣讲的机构已达130家，中央企业和地方大型国企占到近一半，国内知名民营企业和大型外资企业也悉数参与。活动提供的超过50万个优质职位，受到广大应届毕业生等求职者的欢迎。
目前，央视频求职页面浏览量已突破4700万人次，共计收到求职者简历约150万份。
为助力推进区域发展战略，“春暖花开 国聘行动”还分别举办了长三角和大湾区两场云招聘专场，助力长三角和大湾区企业尽快复工复产，帮助求职者与用人单位建立更精准的对接渠道，众多知名企业和应届毕业生积极参与。
4月13日，“国聘行动”还将举办“优质岗位驰援武汉”为主题的湖北云招聘专场，央视频精心组织和汇聚了包括武汉同济医院、金银潭医院等机构在内的200多家企事业单位参与招聘。广大用户只需下载“央视频”客户端并进入“国聘行动”专题页面，即可掌握丰富的招聘信息，并可通过在线简历投递等方式，直通用人单位，实现全流程“无接触”应聘。
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