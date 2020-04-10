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需重视供给成本和预期冲击带来的影响

——3月物价和经济形势分析

滕泰 刘哲

2020年04月10日17:05  来源：人民网-财经频道
 

2020年3月份，全国居民消费价格同比上涨4.3%，较2月同比有所回落，低于市场预期。环比来看，企业屠宰和国内物流的恢复，猪肉、水果、蔬菜、蛋类等环比价格出现全线回落，2月CPI环比上涨0.8%，3月份环比由正转负，下降1.2%。全国工业生产者出厂价格同比下降1.5%，受到油价下跌和疫情冲击的影响，降幅进一步扩大。从环比来看，在2月环比下降0.5%之后，3月继续回落，环比下降1%，呈现出加速回落的趋势。考虑到疫情过后的恢复性和补偿性消费，以及海外疫情对食品进口的影响、服务业价格的可能冲击，预计4月CPI同比增速仍会维持在4%左右，PPI将继续回落。

一季度居民消费价格比去年同期上涨4.9%，结构性通胀压力有所缓解。在物价的结构性特征中，3月食品价格与非食品价格双双回落。猪肉、蔬菜、水果等具有刚性需求，食品价格同比仍上涨18.3%。其中，猪肉价格的涨幅最为明显，同比上涨116.4%，影响CPI上涨约2.79个百分点。

考虑到生长周期引起的猪肉价格上涨具有周期性、阶段性和季节性，会随着生猪存栏量的上升而自然回落，并带动食品CPI增速下行。

值得关注的是，非食品价格继2月环比下降0.2个百分点之后，3月环比继续回落0.4个百分点，且回落幅度有扩大趋势。除了非食品价格环比回落之外，PPI也出现明显回落。从PPI的结构特征来看，生产资料价格降幅比上月扩大0.5个百分点，生产资料的下降幅度大于生活资料，上游下降服务大于中下游。

其中，采掘业环比-3.5%，原材料业环比-2.7%，加工业环比-0.5%，上游行业的复苏、库存上升均快于中游和下游产业，价格下降幅度更大。考虑到3月上游大宗商品价格走低，尤其是石油价格大幅下跌，其影响会传导至整个化工产业链，石油价格和需求端低迷将成为PPI转正的制约因素。

经济恢复过程中，供给恢复较快，而需求复苏会相对滞后，工业企业库存有上升压力。

从供给恢复情况看，规上企业的复工率已经超过99%，中小企业的复工率也达到了75%以上，发电耗煤量达到了去年同期的85%以上，3月PMI也出现明显上行，经济的供给能力逐步恢复正常。但考虑到实际复产率有待提高，工业企业的实际供给能力仍未恢复到疫情之前的水平。

从供给成本影响来看，疫情冲击造成劳动力成本上涨会传导到终端产品，引起物价上涨。根据新供给经济学的供给冲击原理，劳动力成本由每个企业独自承担，无法在产业链中进行摊销，其实际影响远远大于原材料成本的影响。当前在服务业领域，受到国内劳动力成本上升、销售收入下降的影响，部分劳动密集型行业，比如餐饮业，已经有提价的迹象。未来劳动力成本上升带来的物价上涨压力需要高度重视。

不久前，市场上有部分认识对于粮食安全问题产生担忧，农业农村部第一时间进行了明确回应，介绍了我国粮食供给状况缓解了市场的过度担忧，及时稳定了市场预期。由于海外疫情仍未渡过高峰期，全球粮食市场交易价格短期面临上涨压力。根据新供给经济学的物价供给冲击模型，粮食的价格是由供给和需求双方决定的，粮食价格的波动受到供给周期、供给缺口、供给弹性的影响。其中，生长期决定价格波动周期，做好春耕工作，有利于保证粮食供应，稳定粮食价格；供求缺口决定价格波动方向，如果受到海外疫情的冲击，粮食短期库存量下降，阶段性的供需失衡还可能干扰粮食价格；价格弹性决定价格波动幅度，粮食的供求价格弹性较低，供给缺口的较小变化可能导致价格的较大波动。因此，要前瞻性地把握粮食供给和价格的预期管理，保持食品价格相对稳定。

总体来看，在疫情造成的供给和需求双重冲击下，3月份和一季度的物价相对稳定，但供给成本和预期冲击带来的影响仍需重视。未来在重视食品价格的预期管理，控制人工等生产要素成本的同时，宏观政策还应加大逆周期调节力度，货币政策要更加灵活适度，切实降低企业融资成本，积极财政政策应更加积极。（作者滕泰系万博新经济研究院院长、刘哲系万博新经济研究院副院长）

(责编：栗翘楚、孙阳)
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