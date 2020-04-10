科大讯飞发布智能本新品 售价3499元

人民网北京4月10日电（记者毕磊）4月9日，科大讯飞发布咪咕讯飞智能笔记本青春版、讯飞智能笔记本LAMY联名款两款新品，其中青春版的售价为3499元。
据悉，该智能本采用了9.7英寸的E Ink墨水屏，写显延迟仅30毫秒左右，支持常规的电子书籍USB导入、WIFI导入、邮件导入；另外，该智能本配置了双麦阵列拾音功能，讯飞语音识别能力加持，让用户可以把语音实时转写成文字。同时，还可以边转写文字、边手写要点。
科大讯飞读写科技副总经理赵飞龙介绍，咪咕讯飞智能本青春版是科大讯飞和中国移动咪咕共同打造，除了上课笔记语音转写外，内置的咪咕、讯飞双书城拥有超过60万册书籍资源。产品介绍称，智能本在有效距离内转写的准确度能够达到95%。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】