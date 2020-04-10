科大讯飞发布智能本新品 售价3499元

人民网北京4月10日电（记者毕磊）4月9日，科大讯飞发布咪咕讯飞智能笔记本青春版、讯飞智能笔记本LAMY联名款两款新品，其中青春版的售价为3499元。

据悉，该智能本采用了9.7英寸的E Ink墨水屏，写显延迟仅30毫秒左右，支持常规的电子书籍USB导入、WIFI导入、邮件导入；另外，该智能本配置了双麦阵列拾音功能，讯飞语音识别能力加持，让用户可以把语音实时转写成文字。同时，还可以边转写文字、边手写要点。

科大讯飞读写科技副总经理赵飞龙介绍，咪咕讯飞智能本青春版是科大讯飞和中国移动咪咕共同打造，除了上课笔记语音转写外，内置的咪咕、讯飞双书城拥有超过60万册书籍资源。产品介绍称，智能本在有效距离内转写的准确度能够达到95%。

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