荣耀Play4T系列发布 售价1199元起

人民网北京4月10日电（记者夏晓伦）2020年4月9日，荣耀以一场线上发布的形式，推出Play系列全新产品荣耀Play 4T系列。荣耀Play系列的产品经理韦骁龙在线上进行了介绍。

据了解，荣耀Play4T系列有两款产品，分为荣耀Play4T Pro和荣耀Play4T。荣耀Play4T Pro有蓝水翡翠、冰岛幻境、幻夜黑三种潮酷配色可选，6GB+128GB版售价为1499元， 8GB+128GB版售价为1699元；荣耀Play4T有蓝水翡翠、幻夜黑两种配色可，6GB+128GB版售价为1199元。其中，荣耀Play4T Pro于4月9日20:00正式开售，荣耀Play4T将在4月14日10:08-4月20日23:30预售，并在4月21日10:08正式开售。

为了更好地打造年轻人的酷玩科技，荣耀组建了95后的Play产品团队。韦骁龙在现场分享了Play系列的酷玩年轻内核。在他看来，95后一代已经逐渐成为了这个社会的中坚力量，这一代人能够敢于挑战，敢于创造无限可能，全新的Play就是要打造年轻人的酷玩科技。

对于年轻消费者而言，手机早已不仅仅是一台通讯工具，更成为畅爽游戏手机、掌中迷你相机以及潮搭颜值配饰。韦骁龙说，基于此，荣耀Play4T带来“性能敢造、摄影敢造、设计敢造”的全面升级。

韦骁龙还介绍，荣耀Play4T系列可能是荣耀最后的4G手机， 采用旗舰级7nm工艺制程的麒麟810处理器。与此同时，荣耀Play4T Pro搭载4800万高感光夜拍三摄，加入了自研猫头鹰算法以及AIS手持超级夜景2.0，配合第四代自研Kirin ISP，为年轻用户打造多场景、多时段、无拘束的影像体验。

此外，荣耀Play4T Pro通过内部架构的精巧安排以及电池模组的专业定制，成功在165g重、7.75mm厚的机身之中，加入了4000mAh超大电池 。

目前，国内智能手机市场正处于特殊阶段，一方面，疫情对整体市场产生了很大影响；另一方面，手机行业正面临4G时代向5G时代升级的重要机遇。

此前，荣耀总裁赵明在接受采访时就表示，4G手机到5G手机的切换不是一蹴而就的，在最合适的时机、用最合适的产品去满足消费者，就必定会产生爆款。

赵明曾表示：“技术，是对抗行业风险的基础底牌”。荣耀依托5G通信方面的技术优势，推出荣耀V30系列、荣耀30S等爆款5G机型，带给用户5G体验，并且加快双模5G手机的普及；同时，通过旗舰技术的下放，荣耀Play4T 系列在1000-2000元档位具有竞争力，实现产品布局的闭环覆盖。

第三方数据显示，2020年以来，荣耀手机在国内手机市场份额逆势增长，而随着近期荣耀30系列、荣耀Play4T系列等新品的发布，荣耀有望继续保持增长。

(责编：夏晓伦、毕磊)